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Гинеколог назвала украинкам оптимальный возраст для беременности

Фото: Гинеколог назвала оптимальный возраст женщины для рождения ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинские женщины, которые сейчас столкнулись с нарушениями репродуктивного здоровья, еще не успели родить. Их беспокоит вопрос, в каком возрасте оптимально рожать ребенка.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Татарчук.

Когда лучше рожать ребенка

По словам гинеколога, возраст женщины имеет большое значение.

"Конечно возраст имеет значение. Считается, что лучший период для рождения детей - до 25 лет. В этом возрасте у женщины наибольшее количество здоровых яйцеклеток и полноценных фолликулярных циклов. До 35 лет - это оптимальный возраст", - сказала врач.

На самом деле, после 35 лет для матери и плода возникают определенные риски.

"Количество здоровых яйцеклеток уменьшается в геометрической прогрессии. Если в возрасте с 25 до 35 лет оно уменьшается в арифметической прогрессии, то после 35 лет уже происходит обвал", - рассказала эндокринолог.

Она отметила, что даже до 55 лет можно беременнеть и рожать, но материнская смертность в возрасте 50 лет в 20 раз выше, чем в возрасте до 35 лет.

"С другой стороны, понятно, что социум сегодня изменился, и благодаря средствам контрацепции женщины планируют свою беременность. Осознанное планирование рождения ребенка - это хорошо, ведь это профилактика нежелательной беременности, абортов и смертности от абортов", – отмечает гинеколог.

Татьяна отметила, что сейчас многие женщины откладывают беременность, и для этого есть психологические и социальные предпосылки. У каждой женщины есть свои обоснованные мотивы, на что у нее есть полное право.

До этого гинеколог рассказала украинкам, как помочь самостоятельно при стрессе.

Раньше мы писали о том, что может привести к проблемам во время беременности.

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