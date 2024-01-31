Гінеколог назвала препарати, які насправді нічого не лікують: список

Фуфломіцини у гінекології

"Протефлазид, Нормоцикл, Тивортин - це фуфломіцини, які не входять в жодний протокол лікування гінекологічних станів", - каже лікар.

За її словами, Протефлазид не призначають для лікування вірусу папіломи людини (ВПЛ), оскільки він не потребує лікування, бо імунна система впорається з вірусом самостійно.

Також Нормоцикл не лікує порушення менструального циклу, а Тивортин не лікує "стару" плаценту.

Чи захищає хлоргексидин та інші розчини від венеричних хвороб

"Чи треба обробляти статеві органи після сексу антисептиками чи іншими розчинами? Ніякі розчини типу хлоргексидину, мірамістину, соди чи лимонної кислоти не захистять вас від інфекцій, що передаються статевим шляхом, навіть якщо ви їх будете використовувати одразу після статевого акту", - пояснює Арендар.

При цьому лікар додає, що використання цих засобів підвищує ризики виникнення молочниці та бактеріального вагінозу. А от вилікувати такі інфекції не завжди просто.

Від яких гінекологічних засобів варто відмовитись

"Щоб вульва не викликала подразнення, не варто користуватися щоденними прокладками, особливо з ароматизаторами, які дуже часто викликають алергічні реакції", - радить гінеколог.

Також вона рекомендує відмовитись від засобів інтимної гігієни типу лактацитів і йому подібних. Річ у тому, що ніякі засоби нездатні змінити рh піхви, а популярність цієї продукції на ринку викликана багаторічним вдалим маркетингом.