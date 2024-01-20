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Гінеколог назвала засоби, які жінкам треба викинути з аптечок: список

Субота 20 січня 2024 07:02
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Гінеколог назвала засоби, які жінкам треба викинути з аптечок: список Чого не має бути у жіночій аптечці (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олена Арендар

Жінки, які дбають про своє здоров'я, запасаються препаратами і медичними засобами на всі випадки життя. Це правильний підхід, але часто трапляється так, що в аптечку потраплять розрекламовані речі, які насправді не мають там бути.

Про те, які засоби слід викинути із жіночої аптечки, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олену Арендар в Instagram.

Гель для інтимної гігієни

"Гель для інтимної гігієни не лікує гінекологічні захворювання, не підтримує ph піхви. Все це маркетинг, гелі для інтимної гігієни взагалі не потрібні", - пояснює лікар.

Гексікон

В його інструкції написано, що він профілактує захворювання, що передаються статевим шляхом - сифіліс, гонорею, вірус папіломи людини, хламідіоз.

"Якщо ви вважаєте, що використавши цей засіб ви захистили себе і не потрібно використовувати презерватив, то це не так", - каже Арендар.

Вітамінні комплекси

"Якщо у вас є нестача (дефіцит) певних вітамінів та мікроелементів, то прийом комплексних вітамінів не принесе жодної користі. Тому, що склад комплексних вітамінів - це мінімальна доза мікроелемента або вітаміну, якої буде недостатньо, щоб покрити нестачу в організмі, якщо вона дійсно є", - каже лікар.

Щоденні прокладки

"Шкода від використання щоденних прокладок, особливо з ароматизаторами - це алергічні реакції, подразнення. Внаслідок відсутності циркуляції повітря виникає парниковий ефект, порушення нормальної мікрофлори піхви, розвиток бактеріального вагінозу", - застерігає гінеколог.

Арендар зазначає, що бажано двічі на день змінювати спідню білизну і тоді вам не потрібні ніякі щоденні прокладки. Найкраще, коли білизна виготовлена із натуральних тканин. Альтернативою щоденним прокладкам можуть бути тканинні багаторазові.

"Їх склад дуже простий - шари натуральної тканини (фланелі, бавовни, льону) та захисна мембрана, яка пропускає повітря і розташована між шарами тканини. Завдяки цьому багаторазові прокладки не створюють "парниковий ефект", і повітря, що циркулює, не дає розмножуватися бактеріям. Єдиний мінус багаторазових прокладок - це додатковий догляд. Їх потрібно прати", - каже Арендар.

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