Гинеколог назвала самый лучший возраст для рождения ребенка

Успешное вынашивание и рождение ребенка напрямую зависит от здоровья женщины. Есть утверждение, что чем младше организм, тем легче проходят роды. Но действительно ли это так?

О том, в каком возрасте лучше рожать ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.

Какой возраст является самым лучшим для рождения ребенка

"Знаете, в каком возрасте меньше осложнений беременности, меньше выкидышей и меньше недостатков развития у плода? Я вам расскажу о возрасте, когда тело женщины максимально готово к вынашиванию беременности - это 20-30 лет", - говорит врач.

При этом она добавляет, что это не значит, что в 30-40 лет у женщины будут большие проблемы во время беременности. Но риски некоторых осложнений будут выше.

"Также часто возникает вопрос, может ли половая жизнь во время беременности привести к потере ребенка? В большинстве случаев, если беременность протекает без осложнений, то секс безопасен в течение всей беременности", - объясняет Арендар.

Мифы о беременности

Пол ребенка можно определить по форме живота.

"Раньше, когда не было УЗИ, наши бабушки пытались наугад определить пол ребенка по форме и размеру живота. Но нет никаких доказательств, подтверждающих такие догадки, поскольку на форму живота влияют только размер ребенка и его положения", - говорит гинеколог.

Широкие бедра - показатель легких родов.

"Бедра визуально кажутся широкими из-за большой подвздошной кости - самая высокая часть бедер, но это очень субъективно. Во время родов важно, чтобы размеры таза женщины соответствовали размерам головки плода", - отмечает врач.

Кесарево сечение - легкий и безопасный способ рождения.

"Многие женщины считают, что кесарево сечение - это более легкий и безопасный способ, чем природные роды, но это не так. Кесарево сечение - это операция, которая имеет свои риски и возможные осложнения. Это послеоперационный период восстановления. Поэтому проводиться он должен по показаниям", - подчеркивает Арендар.

Частые УЗИ вредят ребенку.

"Абсолютная безопасность УЗИ плода подтверждена многими исследованиями", - говорит гинеколог.

Тошнота может сопровождать беременность в течение всего периода.

"Говорят, что тошнота может быть после 20 недель и даже всю беременность - это миф", - говорит врач.