Гінеколог назвала аналізи, які "годують лабораторії"

Жінки в Україні дуже часто здають непотрібні аналізи, тим самим чином викидаючи гроші на лабораторії. Жінка має проходити щорічний чекап жіночого здоров'я та знати які саме тести їй потрібні.

Як часто потрібно жінкам здавати аналізи і які з них не мають сенсу, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна відома українська лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк.

Як часто жінкам потрібно здавати аналізи?

Гінеколог повідомила, що здорова жінка має обстежуватися у лікаря раз на рік.

"По-перше, я б розділила за віковими категоріями. Якщо ми говоримо про те, як часто жінка має проходити чекап, тобто жінка здорова, немає ніяких проблем. Мене нічого не турбує. Я йду до лікаря, тому що я свідома. Це повинно бути раз на рік. Якщо є якісь скарги, це може бути частіше. Якщо є хвороба, там індивідуальний чекап", - розповіла експертка.

Які саме аналізи треба здавати жінці?

Шупенюк зазначила, що якщо це молода здорова жінка до 40 років, вона повинна раз на рік ходити до гінеколога, раз на рік здавати ПАП-тест, раз на три роки, якщо є вірус, здавати ще обстеження на ВПЛ. І якщо нема вірусу, здавати його раз на п'ять років.

"Часом говорять, навіщо здавати ці тести, якщо немає інтимного життя чи не змінювала партнера. По-перше, за п'ять років змінюються можливості діагностики. По-друге, якщо ми говоримо про той мінімум, який був раніше, сидів собі спокійно й нікого не рухав, але через певний час організм "зношується"", - зазначила медик.

За її словами, раз на рік обов'язково треба робити УЗД, тому що є ті ж міоми, кісти ендометріоїдні, які ніяк себе не проявляють, але можуть бути.

Якщо говорити про жінку 35+, то необхідно додавати ще УЗД молочних залоз.

"Або якщо говоримо про дівчину з тяжкою сімейною історією (рак у мами, рідної тітки, сестри), тут варто робити УЗД починаючи з 25 років, наприклад. І якщо ми говоримо про жінку після 40, то УЗД замінюємо на мамографію, яку варто робити або раз на рік, або раз на два роки, якщо звучать такі рекомендації. Це те, що називається гінекологічний чекап", - доповнила Шупенюк.

Які аналізи не треба здавати жінці?

"Все решта на інфекції, на загальні аналізи крові, якщо ні лікаря, ні жінку нічого не турбує – це годувати лабораторію. Якщо є необхідність, здавайте, якщо немає, воно не входить в чекап", - сказала гінеколог.

"І не входять в чекап аналізи на гормони. Єдиний гормон, який потрібно здавати, навіть якщо вас нічого не турбує, це гормон щитоподібної залози ТТГ, тиреотропний гормон", - додала експертка.

Щитоподібна залоза довгий час може ніяк не проявлятися, а оскільки кожна друга жінка в Україні має проблеми з щитоподібною залозою, то розраховувати, що із нас двох ми обоє здорові й не маємо ніяких проблем з щитовидкою, самонадіяно.