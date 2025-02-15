Гинеколог назвала анализы, которые "кормят лаборатории"
Женщины в Украине очень часто сдают ненужные анализы, тем самым образом выбрасывая деньги на лаборатории. Женщина должна проходить ежегодный чекап женского здоровья и знать какие именно тесты ей нужны.
Как часто нужно женщинам сдавать анализы и какие из них не имеют смысла, рассказала в интервью РБК-Украина известный украинский врач-гинеколог Людмила Шупенюк.
Как часто женщинам нужно сдавать анализы?
Гинеколог сообщила, что здоровая женщина должна обследоваться у врача раз в год.
"Во-первых, я бы разделила по возрастным категориям. Если мы говорим о том, как часто женщина должна проходить чекап, то есть женщина здоровая, нет никаких проблем. Меня ничего не беспокоит. Я иду к врачу, потому что я сознательная. Это должно быть раз в год. Если есть какие-то жалобы, это может быть чаще. Если есть болезнь, там индивидуальный чекап", - рассказала эксперт.
Какие именно анализы надо сдавать женщине?
Шупенюк отметила, что если это молодая здоровая женщина до 40 лет, она должна раз в год ходить к гинекологу, раз в год сдавать ПАП-тест, раз в три года, если есть вирус, сдавать еще обследование на ВПЧ. И если нет вируса, сдавать его раз в пять лет.
"Иногда говорят, зачем сдавать эти тесты, если нет интимной жизни или не меняла партнера. Во-первых, за пять лет меняются возможности диагностики. Во-вторых, если мы говорим о том минимуме, который был раньше, сидел себе спокойно и никого не трогал, но через определенное время организм "изнашивается"", - отметила медик.
По ее словам, раз в год обязательно надо делать УЗИ, потому что есть те же миомы, кисты эндометриоидные, которые никак себя не проявляют, но могут быть.
Если говорить о женщине 35+, то необходимо добавлять еще УЗИ молочных желез.
"Или если говорим о девушке с тяжелой семейной историей (рак у мамы, родной тети, сестры), здесь стоит делать УЗИ начиная с 25 лет, например. И если мы говорим о женщине после 40, то УЗИ заменяем на маммографию, которую стоит делать или раз в год, или раз в два года, если звучат такие рекомендации. Это то, что называется гинекологический чекап", - дополнила Шупенюк.
Какие анализы не надо сдавать женщине?
"Все остальные на инфекции, на общие анализы крови, если ни врача, ни женщину ничего не беспокоит - это кормить лабораторию. Если есть необходимость, сдавайте, если нет, оно не входит в чекап", - сказала гинеколог.
"И не входят в чекап анализы на гормоны. Единственный гормон, который нужно сдавать, даже если вас ничего не беспокоит, это гормон щитовидной железы ТТГ, тиреотропный гормон", - добавила эксперт.
Щитовидная железа долгое время может никак не проявляться, а поскольку каждая вторая женщина в Украине имеет проблемы со щитовидной железой, то рассчитывать, что из нас двоих мы оба здоровы и не имеем никаких проблем со щитовидкой, самонадеянно.
Напомним, что до этого гинеколог рассказала, какими средствами лучше пользоваться во время месячных.
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