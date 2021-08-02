Гимнаст из Днепра взял "золото" Олимпиады 2020: что о нем известно

Кто такой Артем Долгопят

Артем родился 16 июня 1997 года в Днепре. Его отец работал техником-электронщиком на железной дороге (в детстве он также занимался гимнастикой), а мать была продавщицей.

Будущий олимпийский чемпион начал свои занятия гимнастикой в шесть и уже через несколько лет дважды стал чемпионом Украины в своей возрастной категории.

Артем Долгопят (фото: facebook.com/Dolgopyat)

"Папа в детстве занимался гимнастикой. Когда мне исполнилось шесть, он отвел меня в секцию, и я увидел, как делают сальто, пируэты, прыгают на трамплине. Дети были на два-три года старше, я - самый маленький. Всю жизнь я самый маленький в группе. Вначале занимался один раз в неделю, потом два, три. Тогда это было игрой. Тренер обещал конфеты за выполненные мной элементы. Потом конфеты заменил соком - этакий подкуп. Но папа начал ставить конкретные задачи. В 11 лет я уже тренировался ежедневно по 4-5 часов", - говорил Артем в интервью сайту Gymnovosti.

Когда Артему было 12 лет ему как перспективному атлету предложили переехать в Киев и тренироваться в сборной Украины для дальнейших выступлений в составе нашей национальной дружины на международных соревнованиях. Однако через тяжелое экономическое положение семья Долгопята выбрала репатриацию в Израиль.

Артем Долгопят стал чемпионом Олимпиады 2020 (фото: facebook.com/Dolgopyat)

Уже в Израиле гимнаст продолжил тренироваться в зале в Адар-Йосефе, а вскоре начал работать под руководством Сергея Вайсбурга.

Отметим, что Артем - один из немногих гимнастов во всем мире, кто исполняет на вольных упражнениях элемент высшей категории сложности - тройное сальто назад.

Артем Долгопят в компании атлетов (фото: facebook.com/Dolgopyat)