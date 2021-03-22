Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Церемония объявления победителей проходила в он-лайне и была записана предварительно. Ведущим церемонии был актер Кэл Пенн, который начал шоу в смокинге, а закончил в пижаме.

Самой высшей награды сценаристов удостоился фильм Саши Барона "Борат 2", над котором работали 9 сценаристов. За лучший оригинальный сценарий был награжден триллер по сценарию Эмеральда Фенелла "Перспективная девушка".

Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)

Все победители в номинации "Сценарий"

Лучший оригинальный сценарий - Перспективная девушка

Лучший адаптированный сценарий - Борат 2

Лучший документальный сценарий - Диссидент

Все победители в телевизионной категории