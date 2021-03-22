Гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року

Церемонія оголошення переможців проходила в он-лайні й була записана попередньо. Ведучим церемонії був актор Кел Пенн, який почав шоу в смокінгу, а закінчив в піжамі.

Найвищої нагороди сценаристів удостоївся фільм Саші Барона "Борат 2", над яким працювали 9 сценаристів. За найкращий оригінальний сценарій був нагороджений трилер за сценарієм Эмеральда Фенелла "Перспективна дівчина".

Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)

Всі переможці в номінації "Сценарій"

Кращий оригінальний сценарій - Перспективна дівчина

Кращий адаптований сценарій - Борат 2

Кращий документальний сценарій - Дисидент

Всі переможці в телевізійній категорії