Гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року

Гільдія сценаристів США назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Переможцями 73-ї щорічної премії стали кінокартини "Перспективна дівчина" і "Борат 2".
Повний список переможців премії Writers Guild Awards опублікували на сайті гільдії сценаристів.
Церемонія оголошення переможців проходила в он-лайні й була записана попередньо. Ведучим церемонії був актор Кел Пенн, який почав шоу в смокінгу, а закінчив в піжамі.
Найвищої нагороди сценаристів удостоївся фільм Саші Барона "Борат 2", над яким працювали 9 сценаристів. За найкращий оригінальний сценарій був нагороджений трилер за сценарієм Эмеральда Фенелла "Перспективна дівчина".
Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)
Всі переможці в номінації "Сценарій"
Всі переможці в телевізійній категорії
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх претендентів на Оскар 2021. Варто відзначити, що за головну премію в сфері кіно також буде боротися фільм "Перспективна дівчина" у трьох номінаціях.
А також розповідали про те, хто став переможцями престижної премії Греммі.