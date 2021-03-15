Оскар 2021: появился список всех номинантов
Названы номинанты на Оскар 2021 (Фото: oscars.org)
Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021.
Об этом говорится на сайте киноакадемии.
Кто же будет бороться за главную премию в мире кино - читайте ниже.
Лучший фильм
- "Отец"
- "Иуда и черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Земля кочевников"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший режиссер
- Томас Винтенберг — "Еще по одной"
- Дэвид Финчер — "Манк"
- Хлоя Чжао — "Земля кочевников"
- Эмиральд Феннел — "Девушка, подающая надежды"
- Ли Айзек Чун — "Минари"
Лучший актер
- Риз Ахмед — "Звук металла"
- Чедвик Боузман — "Ма Рейни: Мать блюза"
- Энтони Хопкинс — "Отец"
- Гари Олдман — "Манк"
- Стивен Ян — "Минари"
Лучшая актриса
- Виола Дэвис — "Ма Рейни: Мать блюза"
- Андра Дэй — "Соединенные Штаты против Билли Холидей"
- Ванесса Кирби — "Фрагменты женщины"
- Фрэнсис МакДорманд — "Земля кочевников"
- Кэри Маллиган — "Девушка, подающая надежды"
Лучшая работа оператора
- "Манк"
- "Иуда и чёрный мессия"
- "Земля кочевников"
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Новости со всех концов света"
Лучшая мужская роль второго плана
- Саша Барон Коэн — "Суд над чикагской семеркой"
- Дэниэл Калуя — "Иуда и чёрный мессия"
- Лакит Стэнфилд — "Иуда и чёрный мессия"
- Пол Раджи — "Звук металла"
- Лесли Одом младший — "Одна ночь в Майами"
Лучшая женская роль второго плана
- Мария Бакалова — "Борат 2"
- Юн Ё-джон — "Минари"
- Гленн Клоуз — "Элегия Хиллбилли"
- Оливия Колман — "Отец"
- Аманда Сайфред — "Манк"
Лучший документальный фильм
- "Коллектив"
- "Лагерь калек"
- "Время"
- "Крот"
- "Мой учитель-осьминог"
Лучшая музыка
- "Пятеро одной крови"
- "Манк"
- "Минари"
- "Новости со всех концов света"
- "Душа"
Церемония оглашения победителей состоится 25 апреля.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны победители премии Грэмми.