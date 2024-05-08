UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні

Гіларі Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)
Автор: Юлія Любченко

Гіларі Дафф - відома американська акторка стала мамою вчертверті і показала, як народжувала досить незвичним способом - у басейні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Гіларі Дафф показала, як народжувала четверту дитину в басейні 

У артистки та її чоловіка Меттью Кома народилася дівчинка. Радісною новиною акторка поділилася оприлюднивши серію фото з пологів. 

Зі знімків стало зрозуміло, що пройшли вони в домашніх умовах. Жінка народжувала у воді, а саме в домашньому басейні. І радісна та горда мати показала, як виглядає її новонароджена донечка. 

Новоспечена матуся вже встигла показала обличчя доньки, не ставши тримати його в таємниці, як роблять багато її колег та жінок в усьому світі, заради того, щоб малюків, нібито не зглазили. 

Гіларі Дафф народила четверту дитину у басейні (фото: instagram.com/hilaryduff)

Свою маленьку доньку Гіларі та Метью назвали Таун. Дівчинка з’явилася на світ 3 травня, і в цей момент поруч із Дафф були акушерка, фотограф і її коханий чоловік.

"Тепер ми знаємо, чому вона змусила нас так довго чекати... Вона вдосконалювала ці щічки! Я мріяла тримати тебе на руках місяцями, а останні 5 днів, коли я познайомилася з тобою, дивилася на тебе і нюхала тебе, були чистими моментами магії. Ми всі любимо тебе так, ніби ти була тут весь час, красуня", - пише Гіларі.

Нагадаємо, що стосунки  Гіларі та Кома зав'язала  у 2017 році. І відтоді  зіркове подружжя разом виховує вже чотирьох дітей, доньок Бенкс Вайолет Бейр і Мей Джеймс і сина Луки Круз Комрі, який народився від її попереднього шлюбу та новонароджену Таун.

Гіларі Дафф народила донечку (фото: instagram.com/hilaryduff)

Читайте РБК-Україна в Google News
беременностьАкторкаНародження дитини