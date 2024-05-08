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Хиллари Дафф показала, как рожала четвертого ребенка в бассейне

Хиллари Дафф (фото: instagram.com/hilaryduff)
Автор: Юлия Любченко

Хиллари Дафф - известная американская актриса стала мамой в четвертый раз и показала, как рожала довольно необычным способом – в бассейне.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Хиллари Дафф показала, как рожала четвертого ребенка в бассейне

У артистки и ее мужа Мэттью Кома родилась девочка. Радостной новостью актриса поделилась обнародовав серию фото с родов.

Из фотоснимков стало ясно, что прошли они в домашних условиях. Женщина рожала в воде, а именно в домашнем бассейне. Радостная и гордая мать показала, как выглядит ее новорожденная дочь.

Новоиспеченная мамочка уже успела показала лицо дочери, не став держать его в тайне, как делают многие ее коллеги и женщины во всем мире, ради того, чтобы малышей, якобы, не сглазили.

Хиллари Дафф родила четвертого ребенка в бассейне (фото: instagram.com/hilaryduff)

Свою маленькую дочь Хиллари и Мэтью назвали Таун. Девочка появилась на свет 3 мая, и в этот момент рядом с Дафф были акушерка, фотограф и ее любимый муж.

"Теперь мы знаем, почему она заставила нас так долго ждать... Она совершенствовала эти щечки! Я мечтала держать тебя на руках месяцами, а последние 5 дней, когда я познакомилась с тобой, смотрела на тебя и нюхала тебя, были чистыми моментами магии .Мы все любим тебя так, будто ты была здесь все время, красотка", - пишет Хилари.

Напомним, что отношения Хиллари и Кома завязала в 2017 году. И с тех пор звездные супруги вместе воспитывают уже четырех детей, дочерей Бэнкс Вайолет Бэйр и Мэй Джеймс и сына Луки Круз Комри, родившегося от ее предыдущего брака и новорожденную Таун.

Хиллари Дафф родила дочь (фото: instagram.com/hilaryduff)

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