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Гигантский черный бриллиант из космоса выставили на аукцион: как выглядит "Энигма" за 6,8 млн долларов

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Четверг 20 января 2022 12:15
Гигантский черный бриллиант из космоса выставили на аукцион: как выглядит "Энигма" за 6,8 млн долларов Фото: Бриллиант "Энигма" из космоса продадут на аукционе (sothebys.com)
Автор: Светлана Мащенко

Рекордный черный бриллиант, который более 20 лет был в частной коллекции, скоро выставят на продажу в аукционном доме Sotheby's. За него планируется выручить 6,8 миллиона долларов.

Об этом пишет CNN.

Алмаз будет открыт для онлайн-торгов с 3 по 9 февраля, и аукционный дом заявил, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Перед торгами Энигму покажут на выставках в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

В чем особенность бриллианта

Черный бриллиант носит имя "Энигма", его вес после огранки 555,55 карата (111,11 г). К тому же у камня ровно 55 граней.

В 2006 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. А его огранка вдохновлена ближневосточным защитным амулетом Хамса, связанным с числом пять.

Природный черный бриллиант такого размера является "чрезвычайно редким явлением".

Гигантский черный бриллиант из космоса выставили на аукцион: как выглядит &quot;Энигма&quot; за 6,8 млн долларов

Фото: Бриллиант "Энигма" из космоса (sothebys.com)

Происхождение камня окутано тайной

По одной из версий, прибыл на Землю из космоса. Это произошло либо вследствие удара метеорита, либо с "алмазоносного" астероида, столкнувшегося с планетой.

Черные алмазы, также известные как алмазы Карбонадо, могут быть датированы от 2,6 до 3,8 млрд лет назад и содержат следовые количества азота и водорода - элементов, обнаруженных в межзвездном пространстве. Они также содержат осборнит, минерал, присутствующий в метеоритах.

"Его продажа представляет собой уникальную возможность приобрести одно из самых редких космических чудес, известных человечеству возрастом в миллиард лет", - заявили представители Sotheby's.

Ранее мы писали, что мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота, но он оказался дороже золота.

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