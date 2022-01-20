Гигантский черный бриллиант из космоса выставили на аукцион: как выглядит "Энигма" за 6,8 млн долларов

Рекордный черный бриллиант, который более 20 лет был в частной коллекции, скоро выставят на продажу в аукционном доме Sotheby's. За него планируется выручить 6,8 миллиона долларов.

Алмаз будет открыт для онлайн-торгов с 3 по 9 февраля, и аукционный дом заявил, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Перед торгами Энигму покажут на выставках в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

В чем особенность бриллианта

Черный бриллиант носит имя "Энигма", его вес после огранки 555,55 карата (111,11 г). К тому же у камня ровно 55 граней.

В 2006 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. А его огранка вдохновлена ближневосточным защитным амулетом Хамса, связанным с числом пять.

Природный черный бриллиант такого размера является "чрезвычайно редким явлением".

Фото: Бриллиант "Энигма" из космоса (sothebys.com)

Происхождение камня окутано тайной

По одной из версий, прибыл на Землю из космоса. Это произошло либо вследствие удара метеорита, либо с "алмазоносного" астероида, столкнувшегося с планетой.

Черные алмазы, также известные как алмазы Карбонадо, могут быть датированы от 2,6 до 3,8 млрд лет назад и содержат следовые количества азота и водорода - элементов, обнаруженных в межзвездном пространстве. Они также содержат осборнит, минерал, присутствующий в метеоритах.

"Его продажа представляет собой уникальную возможность приобрести одно из самых редких космических чудес, известных человечеству возрастом в миллиард лет", - заявили представители Sotheby's.