ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гігантський чорний діамант з космосу виставили на аукціон: як виглядає "Енігма" за 6,8 млн доларів

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 12:15
Гігантський чорний діамант з космосу виставили на аукціон: як виглядає "Енігма" за 6,8 млн доларів Фото: Діамант "Енігма" з космосу продадуть на аукціоні (sothebys.com)
Автор: Світлана Мащенко

Рекордний чорний діамант, який більше 20 років був у приватній колекції, скоро виставлять на продаж в аукціонному будинку Sotheby's. За нього планується вторгувати 6,8 мільйона доларів.

Про це пише CNN.

Алмаз буде відкритий для онлайн-торгів з 3 по 9 лютого, і аукціонний дім заявив, що буде приймати криптовалюту в якості оплати.

Перед торгами Енігму покажуть на виставках у Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні.

В чому особливість діаманта

Чорний діамант носить ім'я "Енігма", його вага після огранювання 555,55 карата (111,11 г). До того ж у каменя рівно 55 граней.

У 2006 році він потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший огранований алмаз у світі. А його огранювання натхненне близькосхідним захисним амулетом Хамса, пов'язаним з числом п'ять.

Природний чорний діамант такого розміру є "надзвичайно рідкісним явищем".

Гігантський чорний діамант з космосу виставили на аукціон: як виглядає &quot;Енігма&quot; за 6,8 млн доларів

Фото: Діамант "Енігма" з космосу (sothebys.com)

Походження каменю оповите таємницею

За однією з версій, він прибув на Землю з космосу. Це сталося або внаслідок удару метеорита, або з "алмазоносного" астероїда, що зіткнувся з планетою.

Чорні алмази, також відомі як алмази Карбонадо, можуть бути датовані від 2,6 до 3,8 млрд років тому і містять слідові кількості азоту і водню - елементів, виявлених в міжзоряному просторі. Вони також містять осборніт, мінерал, присутній в метеоритах.

"Його продаж являє собою унікальну можливість придбати одне з найрідкісніших космічних чудес, відомих людству віком в мільярд років", - заявили представники Sotheby's.

Раніше ми писали, що чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота, але він виявився дорожчим за золото.

Читайте РБК-Україна в Google News
аукцион Бриллианты Ювелир
LITE
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі