Гігантський чорний діамант з космосу виставили на аукціон: як виглядає "Енігма" за 6,8 млн доларів
Рекордний чорний діамант, який більше 20 років був у приватній колекції, скоро виставлять на продаж в аукціонному будинку Sotheby's. За нього планується вторгувати 6,8 мільйона доларів.
Про це пише CNN.
Алмаз буде відкритий для онлайн-торгів з 3 по 9 лютого, і аукціонний дім заявив, що буде приймати криптовалюту в якості оплати.
Перед торгами Енігму покажуть на виставках у Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні.
В чому особливість діаманта
Чорний діамант носить ім'я "Енігма", його вага після огранювання 555,55 карата (111,11 г). До того ж у каменя рівно 55 граней.
У 2006 році він потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший огранований алмаз у світі. А його огранювання натхненне близькосхідним захисним амулетом Хамса, пов'язаним з числом п'ять.
Природний чорний діамант такого розміру є "надзвичайно рідкісним явищем".
Фото: Діамант "Енігма" з космосу (sothebys.com)
Походження каменю оповите таємницею
За однією з версій, він прибув на Землю з космосу. Це сталося або внаслідок удару метеорита, або з "алмазоносного" астероїда, що зіткнувся з планетою.
Чорні алмази, також відомі як алмази Карбонадо, можуть бути датовані від 2,6 до 3,8 млрд років тому і містять слідові кількості азоту і водню - елементів, виявлених в міжзоряному просторі. Вони також містять осборніт, мінерал, присутній в метеоритах.
"Його продаж являє собою унікальну можливість придбати одне з найрідкісніших космічних чудес, відомих людству віком в мільярд років", - заявили представники Sotheby's.
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