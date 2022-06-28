Гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться: как он выглядит

Отель Sky Cruise будет полностью автономным и не нужно, чтобы пилоты управляли им.

отель "Sky Cruise" (фото: Хашем /Youtube)

В отеле в небе только будет персонал, который будет обслуживать торговый центр на борту, а именно бассейны, тренажерные залы и кинотеатры.

Пока нет даты запуска летающего отеля, но он вызвал большой резонанс в социальных сетях.

отель "Sky Cruise" (фото: Хашем /Youtube)