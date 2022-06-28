Гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться: как он выглядит

Показали новый амбициозный атомный проект летающего отеля "Sky Cruise", который построен так, что имеет 20 ядерных двигателей и может перевозить 5000 пассажиров.
Как он выглядит и в чем его "фишка" - читайте в материале Styler.
Отель Sky Cruise будет полностью автономным и не нужно, чтобы пилоты управляли им.
отель "Sky Cruise" (фото: Хашем /Youtube)
В отеле в небе только будет персонал, который будет обслуживать торговый центр на борту, а именно бассейны, тренажерные залы и кинотеатры.
Пока нет даты запуска летающего отеля, но он вызвал большой резонанс в социальных сетях.
отель "Sky Cruise" (фото: Хашем /Youtube)
Раньше мы показывали, как выглядит яхта российского олигарха, которую у него забрали.
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