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Гігантський атомний "літаючий готель", який ніколи не приземлятиметься: як він виглядає

Літаючий готель "Sky Cruise" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Показали новий амбітний атомний проєкт літаючого готелю "Sky Cruise", який побудований так, що має 20 ядерних двигунів і може перевозити 5000 пасажирів.

Про це повідомляє Metro.

Готель Sky Cruise буде повністю автономним і не потрібно, щоб пілоти керували ним.

отель "Sky Cruise" (фото: Хашем / Youtube)

У готелі в небі тільки буде персонал, який обслуговуватиме торговий центр на борту, а саме басейни, тренажерні зали та кінотеатри.

Поки що немає дати запуску літаючого готелю, але він викликав неабиякий резонанс у соціальних мережах.

отель "Sky Cruise" (фото: Хашем / Youtube)

Раніше ми показували, як виглядає яхта російського олігарха, яку у нього забрали.

Також ми писали, як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" у Гостомелі.

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