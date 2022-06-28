Гігантський атомний "літаючий готель", який ніколи не приземлятиметься: як він виглядає

Показали новий амбітний атомний проєкт літаючого готелю "Sky Cruise", який побудований так, що має 20 ядерних двигунів і може перевозити 5000 пасажирів.
Про це повідомляє Metro.
Готель Sky Cruise буде повністю автономним і не потрібно, щоб пілоти керували ним.
отель "Sky Cruise" (фото: Хашем / Youtube)
У готелі в небі тільки буде персонал, який обслуговуватиме торговий центр на борту, а саме басейни, тренажерні зали та кінотеатри.
Поки що немає дати запуску літаючого готелю, але він викликав неабиякий резонанс у соціальних мережах.
отель "Sky Cruise" (фото: Хашем / Youtube)
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