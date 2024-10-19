Гиганты из прошлого: 6 животных, которые раньше были значительно больше

В процессе эволюции многие животные уменьшились в размере. Это произошло из-за изменений в среде, конкуренции за еду и других ресурсов, что помогло им лучше приспособиться к новым условиям жизни.

Акулы

Акулы - одни из самых известных хищников морских глубин. Эти хищники постоянно патрулируют моря в поисках добычи, и хотя некоторые из них, например китовая акула, питаются крилем, другие, такие как большая белая акула, могут достигать до 5,8 метра в длину.

Однако даже большая белая акула не сравнится с доисторическим предком – мегалодоном. Этот гигант жил между 23 и 3 миллионами лет назад, достигая длины 20 метров. Имея такие размеры и мощную челюсть, мегалодон мог охотиться на крупных животных, в том числе на китов.

Крокодилы

Крокодилы так же печально известны, как и акулы. Эти рептилии доминируют в реках и озерах, ожидая, когда расслабленные животные подойдут к воде, а затем стремительно выпрыгивают в приступе.

Сейчас среди крокодилов наибольшими являются весловатые крокодилы, длина которых достигает от 3,7 до 5,5 метра. Однако это ничто по сравнению с доисторическим хищником - дейнозухом, жившим между 82 и 73 миллионами лет назад.

Эта огромная рептилия, существовавшая рядом с динозаврами, достигала длины 10,7 метра, ставя под угрозу нападения даже самых больших наземных животных.

Многоножки

Многоножки могут быть маленькими, но они внушают страх многим людям. Эти создания обычно имеют длину всего несколько сантиметров, хотя самые большие из них могут достигать 40 сантиметров. Они используют свои многочисленные конечности, чтобы пробираться через лесные массивы, пожирая растения и грибы, что делает их практически безвредными для животных.

Однако их предки были совсем другие. Arthropleura была огромной многоножкой, достигавшей 1,8–2,1 метра длиной, практически не имея естественных хищников. Она жила в каменноугольный период между 345 и 290 миллионами лет назад и могла быть не только травоядной, но и всеядной, имея большой выбор пищи в своей среде.

Ленивцы

Ленивцы - это медленные и неприметные животные, живущие преимущественно на деревьях. Они лакомятся листьями и редко спускаются на землю, что помогает им избегать опасностей. Их большие когти, хотя и выглядят грозно, не представляют угрозы для людей, поскольку ленивцы имеют довольно маленький размер - около 0,6 метра.

Настоящей противоположностью современным ленивцам были их доисторические наземные родственники. Эти огромные существа достигали 3 метров в длину и весили более 10 кг. В отличие от современных ленивцев, скрывающихся от хищников на деревьях, наземные ленивцы не нуждались в такой защите.

Птицы

Птицы, как считают многие ученые, произошли от динозавров. Хотя они значительно меньше, их телосложение и пищевые привычки указывают на близкое родство.

Среди их предков выделяются "птицы ужаса", жившие от 9 до 4 миллионов лет назад. Они были ловкими хищниками, достигая высоты до 3 метров. И хотя летать они не могли из-за маленьких крыльев, их огромные клювы и мощные ноги позволяли им охотиться почти на любую наземную добычу.

Змеи

Змеи - одни из самых разнообразных рептилий на планете. Их размеры колеблются от нескольких сантиметров до более чем 6 метров, а рацион состоит из всех животных, которые могут поместиться в их челюсть. Меньшие змеи обычно питаются крысами и насекомыми, в то время как виды большего размера могут охотиться на оленей, овец или капибар.

Доисторические змеи поражают еще больше. Крупнейшей из известных является Titanoboa cerrejonensis, которая достигала длины 12,8 метра - более чем вдвое больше крупнейших современных змей. Ее размеры позволяли ей душить и поедать большинство животных в свое время. Titanoboa жила между 66 и 56 миллионами лет назад, вероятно, охотилась на крокодилов, рыб и черепах. Она даже могла есть других змей.