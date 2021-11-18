ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 16:33
Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять Фото: Алек Болдуин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Актер Алек Болдуин, который случайно убил из реквизитного пистолета оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина", по сценарию тогда вообще не должен был стрелять. Это указывается в судебном иске против звезды Голливуда от сценаристки Мэми Митчелл.

Об этом передает BBC.

Адвокат Митчелл обвиняет актера в том, что он "предпочел сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из пистолета, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии".

В иске утверждается, что сценарий предусматривал три съемочных эпизода: один - глаза Болдуина, другой - пятно крови на его плече, и третий - его туловище в момент, когда актер "протянул руку к кобуре и вытащил пистолет". Стрелять никто не должен был.

На пресс-конференции адвокат Глория Оллред назвала поведение Болдуина и продюсеров фильма "безрассудным", и обвинила их в несоблюдении протоколов безопасности.

Согласно судебным протоколам, Болдуину передал оружие помощник режиссера фильма, который не знал, что в нем есть боевые патроны, и заявил, что оно было разряжено.

Ранее оружейник фильма Ханна Гутьеррес, которая отвечала за реквизитный пистолет и боеприпасы на съемочной площадке, сказала, что не знает, как в оружие попал боевой патрон.

Согласно иску, Митчелл стояла на расстоянии около 1,2 м от Болдуина, когда был выстрел.

В ее иске заявлено о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда, а также содержится просьба о возмещении ущерба, который не указан.

Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять

Мэми Митчелл (слева) и ее адвокат Глория Оллред (справа) (фото: Getty Images)

Это второй судебный документ, поданный в связи с трагическим случаем.

Болдуин и продюсеры картины, имена которых также фигурируют в иске, пока не дали комментариев.

Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Расследование трагической гибели оператора на съемках 21 октября продолжается. Обвинение никому не предъявлено.

Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять

Галина Хатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP)

Ранее сообщалось, что стали известны последние слова Галины Хатчинс после смертельного ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алек Болдуин
LITE
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины