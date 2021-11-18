Гибель украинки на съемках: Болдуин по сценарию не должен был стрелять

Актер Алек Болдуин, который случайно убил из реквизитного пистолета оператора Галину Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина", по сценарию тогда вообще не должен был стрелять. Это указывается в судебном иске против звезды Голливуда от сценаристки Мэми Митчелл.

Адвокат Митчелл обвиняет актера в том, что он "предпочел сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из пистолета, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии".

В иске утверждается, что сценарий предусматривал три съемочных эпизода: один - глаза Болдуина, другой - пятно крови на его плече, и третий - его туловище в момент, когда актер "протянул руку к кобуре и вытащил пистолет". Стрелять никто не должен был.

На пресс-конференции адвокат Глория Оллред назвала поведение Болдуина и продюсеров фильма "безрассудным", и обвинила их в несоблюдении протоколов безопасности.

Согласно судебным протоколам, Болдуину передал оружие помощник режиссера фильма, который не знал, что в нем есть боевые патроны, и заявил, что оно было разряжено.

Ранее оружейник фильма Ханна Гутьеррес, которая отвечала за реквизитный пистолет и боеприпасы на съемочной площадке, сказала, что не знает, как в оружие попал боевой патрон.

Согласно иску, Митчелл стояла на расстоянии около 1,2 м от Болдуина, когда был выстрел.

В ее иске заявлено о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда, а также содержится просьба о возмещении ущерба, который не указан.

Мэми Митчелл (слева) и ее адвокат Глория Оллред (справа) (фото: Getty Images)

Это второй судебный документ, поданный в связи с трагическим случаем.

Болдуин и продюсеры картины, имена которых также фигурируют в иске, пока не дали комментариев.

Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Расследование трагической гибели оператора на съемках 21 октября продолжается. Обвинение никому не предъявлено.

Галина Хатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP)