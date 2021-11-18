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Загибель українки на зйомках: Болдуїн за сценарієм не повинен був стріляти

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Четвер 18 листопада 2021 16:33
Загибель українки на зйомках: Болдуїн за сценарієм не повинен був стріляти Фото: Алек Болдуїн (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Актор Алек Болдуїн, який випадково вбив з реквізитного пістолета оператора Галину Гатчинс на зйомках вестерну "Іржа", за сценарієм тоді взагалі не повинен був стріляти. Це вказується в судовому позові проти зірки Голлівуду від сценаристки Мемі Мітчелл.

Про це передає BBC.

Адвокат Мітчелл звинувачує актора в тому, що він "вважав за краще зіграти в російську рулетку, коли вистрілив з пістолета, не перевіривши його і не попросивши зброяра зробити це в його присутності".

У позові стверджується, що сценарій передбачав три знімальних епізоди: один - очі Болдуїна, інший - пляма крові на його плечі, і третій - його тулуб в момент, коли актор "простягнув руку до кобури і витягнув пістолет". Стріляти ніхто не повинен був.

На прес-конференції адвокат Глорія Оллред назвала поведінку Болдуїна і продюсерів фільму "безрозсудною", і звинуватила їх у недотриманні протоколів безпеки.

Згідно з судовими протоколами, Болдуїну передав зброю помічник режисера фільму, який не знав, що в ньому є бойові патрони, і заявив, що воно було розряджено.

Раніше зброяр фільму Ханна Гутьєррес, яка відповідала за реквізитний пістолет і боєприпаси на знімальному майданчику, сказала, що не знає, як у зброю потрапив бойовий патрон.

Згідно з позовом, Мітчелл стояла на відстані близько 1,2 м від Болдуїна, коли був постріл.

В її позові заявлено про напад, умисне заподіяння емоційного стресу та умисне заподіяння шкоди, а також міститься прохання про відшкодування шкоди, яка не вказана.

Загибель українки на зйомках: Болдуїн за сценарієм не повинен був стріляти

Мемі Мітчелл (ліворуч) та її адвокат Глорія Оллред (праворуч) (фото: Getty Images)

Це другий судовий документ, поданий у зв'язку з трагічним випадком.

Болдуїн і продюсери картини, імена яких також фігурують у позові, поки не дали коментарів.

Загибель українки на зйомках: Болдуїн за сценарієм не повинен був стріляти

Алек Болдуїн на зйомках "Іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Розслідування трагічної загибелі оператора на зйомках 21 жовтня триває. Звинувачення нікому не пред'явлено.

Загибель українки на зйомках: Болдуїн за сценарієм не повинен був стріляти

Галина Гатчинс, оператор-постановник фільму "Іржа" (фото: Adam Egypt Mortimer via AP)

Раніше повідомлялося, що стали відомі останні слова Галини Гатчинс після смертельного поранення.

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Алек Болдуин
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