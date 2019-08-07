Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев

Война на Донбассе унесла жизни сразу четырех сыновей Украины
На Донбассе во вторник, 6 августа, погибли четверо военнослужащих одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Позже из сообщения Черниговского областного военного комиссариата стало известно, что двое из четырех погибших на войне с террористическими группировками на Донбассе были уроженцами Козелецкого района Черниговской области.
Один из них - старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко. Военный жил в Козелецком районе.
А также 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак, житель пгт Козелец, Черниговской области.
Воины полегли под обстрелами боевиков в первой половине дня 6 августа возле Павлополя Донецкой области.
На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)
Пользователи сети выражают соболезнования родным погибших героев и страшно возмущаются тем, что война продолжает забирать жизни украинских воинов.
На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)
На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)
Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе.
Ранее мы также сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.