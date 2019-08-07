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Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев

STYLERВойна    07.08.2019 - 08:52
Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев
На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (фото: УНИАН)

Война на Донбассе унесла жизни сразу четырех сыновей Украины

На Донбассе во вторник, 6 августа, погибли четверо военнослужащих одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Позже из сообщения Черниговского областного военного комиссариата стало известно, что двое из четырех погибших на войне с террористическими группировками на Донбассе были уроженцами Козелецкого района Черниговской области.

Один из них - старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко. Военный жил в Козелецком районе.

А также 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак, житель пгт Козелец, Черниговской области.

Воины полегли под обстрелами боевиков в первой половине дня 6 августа возле Павлополя Донецкой области.

Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев

На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)

Пользователи сети выражают соболезнования родным погибших героев и страшно возмущаются тем, что война продолжает забирать жизни украинских воинов.

  • Сколько уже можно писать царство небесное, душа болит за ребят которые погибли, будь ты проклят путло, чтобы ты горел в аду! Забираешь жизни молодых ребят. Боже, умоляю, накажи этого изверга.
  • Что же с@ка война делает? Это что перемирие? Кто ответит?

Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев

На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)

  • Вечная Память и Честь и Слава Героям Украинского Народа!
  • Дай Бог родителям пережить горе... Вечная память.
  • Примите родители наши соболезнования. Земля пусть будет пухом Героям!

Гибель морских пехотинцев на Донбассе: стали известны имена украинских героев

На Донбассе 6 августа погибли четверо военных (скрин: facebook.com)

    Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе.

    Ранее мы также сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.

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