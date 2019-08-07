Загибель морських піхотинців на Донбасі: стали відомі імена українських героїв

На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (фото: УНІАН)

Війна на Донбасі забрала життя одразу чотирьох синів України

На Донбасі у вівторок, 6 серпня, загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Згодом з повідомлення Чернігівського обласного військового комісаріату стало відомо, що двоє з чотирьох загиблих на війні з терористичними угрупованнями на Донбасі були уродженцями Козелецького району Чернігівської області.

Один з них - старший матрос, помічник гранатометника, 31-річний Олександр Шарко. Військовий мешкав в Козелецькому районі.

А також 21-річний матрос, гранатометник, Владислав Рак, житель смт Козелець, Чернігівської області.

Воїни полягли під обстрілами бойовиків у першій половині дня 6 серпня біля Павлополя Донецької області.

На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним загиблих героїв і невимовно обурюються тим, що війна продовжує забирати життя українських воїнів.

Скільки вже можна писати царство небесне, душа болить за хлопців які загинули, будь ти проклятий путло, щоб ти горів у пеклі! Забираєш життя молодих хлопців. Боже, благаю, покарай цього нелюда.

Що ж та с@ка війна робить? Це що перемир'я? Хто відповість?

На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)

Вічна Пам'ять і Честь і Слава Героям Українского Народу!

Дай Боже батькам пережити горе... Вічна пам'ять.

Приміть батькі наші співчуття. Земля хай буде пухом Героям!

На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, бійці Збройних сил України до оголошення режиму вогню встигли завдати жорсткий удар по позиціях бойовиків на Донбасі.

Раніше ми також повідомляли про те, що у мережу злили дані "їхтамнетів" на Донбасі.