Загибель морських піхотинців на Донбасі: стали відомі імена українських героїв

Війна на Донбасі забрала життя одразу чотирьох синів України
На Донбасі у вівторок, 6 серпня, загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
Згодом з повідомлення Чернігівського обласного військового комісаріату стало відомо, що двоє з чотирьох загиблих на війні з терористичними угрупованнями на Донбасі були уродженцями Козелецького району Чернігівської області.
Один з них - старший матрос, помічник гранатометника, 31-річний Олександр Шарко. Військовий мешкав в Козелецькому районі.
А також 21-річний матрос, гранатометник, Владислав Рак, житель смт Козелець, Чернігівської області.
Воїни полягли під обстрілами бойовиків у першій половині дня 6 серпня біля Павлополя Донецької області.
На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним загиблих героїв і невимовно обурюються тим, що війна продовжує забирати життя українських воїнів.
На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)
На Донбасі 6 серпня загинуло четверо військових (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, бійці Збройних сил України до оголошення режиму вогню встигли завдати жорсткий удар по позиціях бойовиків на Донбасі.
Раніше ми також повідомляли про те, що у мережу злили дані "їхтамнетів" на Донбасі.