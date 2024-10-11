На геймерів чекає сюрприз. Microsoft готує несподіване оновлення для додатка Xbox на Android

Чому вирішили оновити додаток

Саманта Бонд, президент Xbox, оголосила в X (Twitter), що додаток Xbox на Android буде оновлено за допомогою покупки та запуску ігор Xbox безпосередньо в додатку. Це оновлення відбувається після нещодавнього рішення, в якому Google було наказано розширити можливості мобільних магазинів на Android.

"Рішення суду про відкриття мобільного магазину Google у США надасть більше вибору та гнучкості. Наша місія - дозволити більшій кількості гравців грати на більшій кількості пристроїв, тому ми раді повідомити, що починаючи з листопада гравці зможуть грати та купувати ігри Xbox безпосередньо з додатка Xbox на Android", - пояснює Бонд.

Раніше Microsoft планувала запустити магазин ігор на Android через інтернет, але ці плани так і не втілилися в реальність.

Ймовірно, це оновлення не дозволить грати в ігри Xbox локально на пристроях Android, а буде доступне для хмарного потокового мовлення. Microsoft поки що не надала конкретних деталей.