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На геймерів чекає сюрприз. Microsoft готує несподіване оновлення для додатка Xbox на Android

Microsoft додасть в Android-додаток Xbox можливість грати (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Після того, як на початку цього року Microsoft вперше оголосила про свої плани запуску магазину ігор для Android, компанія підтвердила, що Xbox дозволить користувачам купувати і грати в ігри починаючи з листопада.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Чому вирішили оновити додаток

Саманта Бонд, президент Xbox, оголосила в X (Twitter), що додаток Xbox на Android буде оновлено за допомогою покупки та запуску ігор Xbox безпосередньо в додатку. Це оновлення відбувається після нещодавнього рішення, в якому Google було наказано розширити можливості мобільних магазинів на Android.

"Рішення суду про відкриття мобільного магазину Google у США надасть більше вибору та гнучкості. Наша місія - дозволити більшій кількості гравців грати на більшій кількості пристроїв, тому ми раді повідомити, що починаючи з листопада гравці зможуть грати та купувати ігри Xbox безпосередньо з додатка Xbox на Android", - пояснює Бонд.

Раніше Microsoft планувала запустити магазин ігор на Android через інтернет, але ці плани так і не втілилися в реальність.

Ймовірно, це оновлення не дозволить грати в ігри Xbox локально на пристроях Android, а буде доступне для хмарного потокового мовлення. Microsoft поки що не надала конкретних деталей.

Раніше ми писали про 12 найкращих безкоштовних ігор для Xbox, які зможуть затягнути вас з перших хвилин.

Також нагадаємо, що Microsoft відкриє свій власний магазин мобільних ігор.

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