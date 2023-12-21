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Гейлі Бібер показала, як стильно поєднати шубу з сумкою від українського бренду (фото)

Гейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Юлія Любченко

Гейлі Бібер входить у список тих селебріті, які досить часто обирають українські бренди через їхню якість та унікальність.

А про те, як модель поєднала аксесуар від бренду Kulakovsky з сірою шубою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку бренду.

Гейлі Бібер показала, як носити сумку від українського бренду 

Відома модель Гейлі Бібер з’явилася на публіці у стильній шубі сірого кольору, яку супроводжувала сумка від досить відомого українського бренду. Цю сумку дівчина вигуляла в Аспені, де нині перебуває зі своїм чоловіком - відомим співаком Джастіном Бібером. 

Варто сказати, що обрана сумка Гейлі є досить великою та має незвичайний дизайн, який пригортає до себе увагу. До того ж свій образ Бібер доповнила чорними модними окулярами та рукавичками того ж кольору, що робить її лук гармонійним та цікавим. 

Також дівчина одягла досить масивні золоті сережки та нафарбувала губи коричневою помадою. А ось волосся модель акуратно зібрала позаду потилиці. 

Хейлі Бібер з сумкою від українського бренду (фото: instagram.com/kulakovsky)

Дана сумка виготовлена із залишків виробництва верхнього одягу - м’якої овчини та з підкладкою з віскози. І оскільки вона має натуральні матеріали, то й коштує досить недешево - 480 доларів.

Kulakovsky - це український бренд шкіряного одягу ручної роботи, створений дизайнером Артуром Кулаковським. Як відомо, фабрика що робить вироби зі шкіри. 

Бренд працює за принципами slow-fashion підходу до виробництва. Тобто, кожен виріб виготовляється вручну одним кравцем, з можливістю пошиття за індивідуальними параметрами клієнта. і це є однією з переваг, адже кожен клієнт може залишитися задоволеним, адже підбере виріб з ідеальною посадкою та за своїми розмірами. 

Бренд Kulakovsky визнають такі зірки, як: 

  • Олівія Калпо
  • Гріс Ханем
  • Марк Форне
  •  Крісті Тайлер
  • Джессі Ендрюс.
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