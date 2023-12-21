Хейли Бибер показала, как стильно соединить шубу с сумкой от украинского бренда (фото)

Хейли Бибер показала, как носить сумку от украинского бренда

Известная модель Хейли Бибер появилась на публике в стильной шубе серого цвета, сопровождаемая сумкой от небезызвестного украинского бренда. Эту сумку девушка выгуляла в Аспене, где сейчас находится со своим мужем - известным певцом Джастином Бибером.

Стоит сказать, что выбранная сумка Хейли достаточно большая и имеет необычный дизайн, который привлекает к себе внимание. К тому же, свой образ Бибер дополнила черными модными очками и перчатками того же цвета, что делает ее лук гармоничным и интересным.

Также девушка надела довольно массивные золотые серьги и накрасила губы коричневой помадой. А вот волосы модель аккуратно собрала позади затылка.

Хейли Бибер с сумкой от украинского бренда (фото: instagram.com/kulakovsky)

Данная сумка изготовлена из остатков производства верхней одежды, мягкой овчины и с подкладкой из вискозы. И поскольку она имеет натуральные материалы, то и стоит достаточно недешево - 480 долларов.

Kulakovsky - это украинский бренд кожаной одежды ручной работы, созданный дизайнером Артуром Кулаковским. Как известно, фабрика делающая изделия из кожи.

Бренд работает по принципам slow-fashion подхода к производству. То есть, каждое изделие производится вручную одним портным, с возможностью пошива по индивидуальным параметрам клиента. и это одно из преимуществ, ведь каждый клиент может остаться довольным, ведь подберет изделие с идеальной посадкой и по своим размерам.

Бренд Kulakovsky признают такие звезды, как: