Гей не может быть патриотом: мэр украинского города удивил заявлением

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив снова сделал нетолерантное заявление про представителей ЛГБТ в Украине.

Так, интервью УП глава города сказал, что "гей не может быть патриотом". При этом Марцинкив подчеркнул, что это его четкая позиция, которая не изменилась с годами.

Напомним, что еще в 2016 году во время "Марша за жизнь и семейные ценности" в Ивано-Франковске мэр заявил, что "патриотом может быть только христианин, настоящий патриот - тот, кто верит в Бога".

При этом он уверен, что двигаться в Европу можно, "не отступая от традиционных семейных ценностей", и привел в качестве примера Польшу, где "действует закон о запрете абортов". Именно поэтому, отметил Марцинкив, "мы должны стоять на своих христианских национальных ценностях".

"Я не меняю свое мнение", - подчеркнул мэр Франковска во время свежего разговора с журналистом УП.

Добавим, что за свои заявления Руслан Романович часто попадает в скандалы. Одно из его высказываний, например, касалось того, что из города надо вывезти всех людей ромской национальности в Закарпатскую область.

Кроме того, он недавно призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина.

Также Марцинкив заявил, что несмотря на то, что Ивано-Франковск сейчас находится в "красной" зоне эпидемической опасности из-за COVID-19, общественный транспорт там не будут останавливать.