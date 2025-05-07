Геть "бабусин запах": 5 дуже легких способів повернути свіжість килимам без хімії

Килими у вашому домі щодня піддаються великим навантаженням: постійний рух людей, розливи та плями. Але за допомогою кількох звичних інгредієнтів ви можете ефективно усунути ці запахи.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає про найбільш ефективні методи дезодорації килимів.
Сода - потужний поглинач запахів, що робить її відмінним вибором для очищення килимів. Щоб дезодорувати килим содою:
Оцет - чудовий варіант для усунення запахів плісняви та нейтралізації бактерій у килимах. Для цього:
Борна кислота - ефективний дезодоратор для килимів, але її слід використовувати з обережністю:
Лимон також є ефективним засобом для усунення запахів завдяки своєму цитрусовому аромату. Для цього:
Горілка без запаху - ефективний засіб для нейтралізації запахів завдяки своїм властивостям вбивати бактерії. Для цього:
Щоб зберігати свіжий аромат килима довше, дотримуйтесь цих порад.
Регулярне прибирання. Пропилососьте килими не менше одного разу на тиждень для видалення бруду і запобігання запахам.
Швидке усунення розливів. Не чекайте, поки розливи висохнуть. Швидко їх очищайте, щоб уникнути плям і неприємних запахів.
Використання килимків при входах. Покладіть килимки біля дверей, щоб зменшити кількість бруду, що потрапляє на килими.
Забезпечення вентиляції. Забезпечте належну вентиляцію в приміщеннях з килимами, щоб уникнути появи затхлого запаху.
Звичка використовувати соду. Раз на тиждень або місяць посипайте килим содою і пропилососьте його, щоб підтримувати свіжість.
З допомогою цих простих методів ваші килими залишатимуться свіжими і приємними на дотик протягом тривалого часу!
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