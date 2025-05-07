Долой "бабушкин запах": 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химии

Ковры в вашем доме ежедневно подвергаются большим нагрузкам: постоянное движение людей, разливы и пятна. Но с помощью нескольких привычных ингредиентов вы можете эффективно устранить эти запахи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает о наиболее эффективных методах дезодорации ковров.
Сода - мощный поглотитель запахов, что делает ее отличным выбором для очистки ковров. Чтобы дезодорировать ковер содой:
Уксус - отличный вариант для устранения запахов плесени и нейтрализации бактерий в коврах. Для этого:
Борная кислота - эффективный дезодоратор для ковров, но ее следует использовать с осторожностью:
Лимон также является эффективным средством для устранения запахов благодаря своему цитрусовому аромату. Для этого:
Водка без запаха - эффективное средство для нейтрализации запахов благодаря своим свойствам убивать бактерии. Для этого нужно сделать это:
Чтобы сохранять свежий аромат ковра дольше, следуйте этим советам.
Регулярная уборка. Пропылесосьте ковры не менее одного раза в неделю для удаления грязи и предотвращения запахов.
Быстрое устранение разливов. Не ждите, пока разливы высохнут. Быстро их очищайте, чтобы избежать пятен и неприятных запахов.
Использование ковриков при входах. Положите коврики возле дверей, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей на ковры.
Обеспечение вентиляции. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещениях с коврами, чтобы избежать появления затхлого запаха.
Привычка использовать соду. Раз в неделю или месяц посыпайте ковер содой и пропылесосьте его, чтобы поддерживать свежесть.
С помощью этих простых методов ваши ковры будут оставаться свежими и приятными на ощупь в течение длительного времени!
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