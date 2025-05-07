Долой "бабушкин запах": 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химии

Как дезодорировать ковер с помощью соды

Сода - мощный поглотитель запахов, что делает ее отличным выбором для очистки ковров. Чтобы дезодорировать ковер содой:

Просейте соду через сито, чтобы избежать комков.

Равномерно посыпьте соду на поверхность ковра, аккуратно втирая ее руками.

Оставьте соду на несколько часов или на ночь.

Пропылесосьте ковер, чтобы удалить всю соду.

Как дезодорировать ковер с помощью уксуса

Уксус - отличный вариант для устранения запахов плесени и нейтрализации бактерий в коврах. Для этого:

Смешайте 1 часть уксуса и 2 части теплой воды в пульверизаторе.

Легко распылите раствор на участки, имеющие запах плесени, но не перенасыщайте ковер.

Дайте уксусу действовать в течение 15-20 минут, после чего промокните излишки полотенцем.

После высыхания запах уксуса исчезнет вместе с неприятными запахами.

Как дезодорировать ковер с помощью борной кислоты

Борная кислота - эффективный дезодоратор для ковров, но ее следует использовать с осторожностью:

Смешайте равные части борной кислоты и соды.

Равномерно посыпьте смесь на ковер.

Втирайте смесь в волокна ковра.

Оставьте смесь на 15-20 минут, избегая контакта детей и животных со смесью.

Пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки борной кислоты и соды.

Ковры надо регулярно чистить (фото: Freepik.com)

Как дезодорировать ковер с помощью лимона

Лимон также является эффективным средством для устранения запахов благодаря своему цитрусовому аромату. Для этого:

Начните с чистого и сухого ковра, пропылесосив его для удаления грязи.

Выдавите сок нескольких лимонов в пульверизатор и разведите его водой.

Легко распылите лимонный раствор на ковер, избегая его намокания.

Дайте раствору высохнуть естественным путем.

После полного высыхания ковер пропылесосьте для поднятия волокон и удаления остаточных частиц.

Как дезодорировать ковер с помощью водки

Водка без запаха - эффективное средство для нейтрализации запахов благодаря своим свойствам убивать бактерии. Для этого нужно сделать это:

Налейте безвкусную водку в пульверизатор.

Легко распылите водку на ковер, не пересыщая его.

Дайте ей действовать 15-20 минут, при необходимости промокнув излишки полотенцем.

После высыхания неприятные запахи исчезнут.

Советы для сохранения свежести ковра

Чтобы сохранять свежий аромат ковра дольше, следуйте этим советам.

Регулярная уборка. Пропылесосьте ковры не менее одного раза в неделю для удаления грязи и предотвращения запахов.

Быстрое устранение разливов. Не ждите, пока разливы высохнут. Быстро их очищайте, чтобы избежать пятен и неприятных запахов.

Использование ковриков при входах. Положите коврики возле дверей, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей на ковры.

Обеспечение вентиляции. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещениях с коврами, чтобы избежать появления затхлого запаха.

Привычка использовать соду. Раз в неделю или месяц посыпайте ковер содой и пропылесосьте его, чтобы поддерживать свежесть.

С помощью этих простых методов ваши ковры будут оставаться свежими и приятными на ощупь в течение длительного времени!