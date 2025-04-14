Як подарувати старому килиму друге життя: 6 ідей корисних та красивих речей

Старий килим може дістатися від бабусі, але не поспішайте викидати його. Трохи фантазії та рукоділля, і ваш старий килим може стати не лише стильним аксесуаром, а й практичною річчю в інтер'єрі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 6 цікавих способів, на що можна перетворити старий килим і як подарувати йому нове життя.

Чохол для декоративної подушки

Один з найпростіших і швидких способів використання старого килима - це створення чохла для декоративної подушки. Яскрава тканина з цікавим узором стане прекрасним акцентом в інтер'єрі вашого дивана чи ліжка. Для цього достатньо очистити килим від забруднень, вирізати потрібний розмір, обробити краї та додати блискавку або зав'язки.

Такі подушки можна розмістити не тільки на дивані, а й у кріслі чи на ліжку. Цей проєкт під силу навіть новачкам у шитті, а результат буде тішити вас довгий час.

Гамак для дачі

Якщо у вас є дача чи приватний будинок, старий килим можна перетворити на гамак. Це чудовий спосіб створити затишне місце для відпочинку в саду, на терасі або навіть на балконі. Щоб гамак був міцним, використовуйте щільний килим з надійним плетінням.

Закріпити його можна за допомогою канатів або карабінів, рівномірно розподіляючи навантаження. Усередину можна покласти подушки для додаткового комфорту, і ваш гамак стане чудовою альтернативою підвісним кріслам.

Когтедряпка для домашніх тварин

Любителям домашніх тварин варто звернути увагу на можливість створити когтедряпку з старого килима. Замість того, щоб витрачати гроші на покупку, ви можете легко зробити її власноруч, обернувши килим навколо дерев'яної основи або труби.

Такий аксесуар буде не тільки дешевим, але й якісним завдяки жорсткому ворсу килима. Крім того, ви можете поєднати когтедряпку з котячим будиночком або додати іграшки на мотузочці для додаткового зручності.

Старий килим може перетворити на красиві та зручні речі (фото: Freepik.com)

Пуфик для дому

Щільний і жорсткий килим чудово підходить для створення стильного пуфика, який можна розмістити в будь-якій кімнаті - від вітальні до спальні. Пуфік, виконаний із старого килима, буде довговічним і практичним.

В якості наповнювача використовуйте синтепон або пінопласт. Для декору можна поєднувати килимову тканину з іншими матеріалами, такими як оксамит або шкіра, створюючи унікальний предмет меблів, який буде гармонійно виглядати у вашому інтер'єрі.

Декор меблів

Якщо ви хочете оновити старі меблі, використовуйте старий килим для їх декору. За допомогою килима можна легко прикрасити фасади комодів, тумбочок або журнальних столиків. Для цього достатньо прикріпити килим до меблів за допомогою клею або меблевого степлера.

Такий апгрейд підходить для стилів лофт, бохо, сканди або еклектики. Обробивши краї тканини, ви подовжите термін служби вашого виробу, при цьому оновивши інтер'єр.

Подушка-валик

З м'якого килима можна зробити не тільки декоративну подушку, а й повноцінний валик. Такий валик стане чудовим доповненням до ліжка або дивана, а також забезпечить комфорт під час відпочинку.

Для створення валика з килима зшийте чохол потрібної форми і наповніть його пінополіуретаном або холлофайбером. Це буде не тільки функціонально, але й красиво. Блискавка або зав'язки на чохлі дозволять легко зняти і випрати його, що забезпечить довговічність виробу.