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Долой "бабушкин запах": 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химии

Среда 07 мая 2025 19:30
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Долой "бабушкин запах": 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химии Как быстро и легко почистить ковер (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Ковры в вашем доме ежедневно подвергаются большим нагрузкам: постоянное движение людей, разливы и пятна. Но с помощью нескольких привычных ингредиентов вы можете эффективно устранить эти запахи.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает о наиболее эффективных методах дезодорации ковров.

Как дезодорировать ковер с помощью соды

Сода - мощный поглотитель запахов, что делает ее отличным выбором для очистки ковров. Чтобы дезодорировать ковер содой:

  • Просейте соду через сито, чтобы избежать комков.
  • Равномерно посыпьте соду на поверхность ковра, аккуратно втирая ее руками.
  • Оставьте соду на несколько часов или на ночь.
  • Пропылесосьте ковер, чтобы удалить всю соду.

Как дезодорировать ковер с помощью уксуса

Уксус - отличный вариант для устранения запахов плесени и нейтрализации бактерий в коврах. Для этого:

  • Смешайте 1 часть уксуса и 2 части теплой воды в пульверизаторе.
  • Легко распылите раствор на участки, имеющие запах плесени, но не перенасыщайте ковер.
  • Дайте уксусу действовать в течение 15-20 минут, после чего промокните излишки полотенцем.
  • После высыхания запах уксуса исчезнет вместе с неприятными запахами.

Как дезодорировать ковер с помощью борной кислоты

Борная кислота - эффективный дезодоратор для ковров, но ее следует использовать с осторожностью:

  • Смешайте равные части борной кислоты и соды.
  • Равномерно посыпьте смесь на ковер.
  • Втирайте смесь в волокна ковра.
  • Оставьте смесь на 15-20 минут, избегая контакта детей и животных со смесью.
  • Пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки борной кислоты и соды.

Долой &quot;бабушкин запах&quot;: 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химииКовры надо регулярно чистить (фото: Freepik.com)

Как дезодорировать ковер с помощью лимона

Лимон также является эффективным средством для устранения запахов благодаря своему цитрусовому аромату. Для этого:

  • Начните с чистого и сухого ковра, пропылесосив его для удаления грязи.
  • Выдавите сок нескольких лимонов в пульверизатор и разведите его водой.
  • Легко распылите лимонный раствор на ковер, избегая его намокания.
  • Дайте раствору высохнуть естественным путем.
  • После полного высыхания ковер пропылесосьте для поднятия волокон и удаления остаточных частиц.

Как дезодорировать ковер с помощью водки

Водка без запаха - эффективное средство для нейтрализации запахов благодаря своим свойствам убивать бактерии. Для этого нужно сделать это:

  • Налейте безвкусную водку в пульверизатор.
  • Легко распылите водку на ковер, не пересыщая его.
  • Дайте ей действовать 15-20 минут, при необходимости промокнув излишки полотенцем.
  • После высыхания неприятные запахи исчезнут.

Советы для сохранения свежести ковра

Чтобы сохранять свежий аромат ковра дольше, следуйте этим советам.

Регулярная уборка. Пропылесосьте ковры не менее одного раза в неделю для удаления грязи и предотвращения запахов.

Быстрое устранение разливов. Не ждите, пока разливы высохнут. Быстро их очищайте, чтобы избежать пятен и неприятных запахов.

Использование ковриков при входах. Положите коврики возле дверей, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей на ковры.

Обеспечение вентиляции. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещениях с коврами, чтобы избежать появления затхлого запаха.

Привычка использовать соду. Раз в неделю или месяц посыпайте ковер содой и пропылесосьте его, чтобы поддерживать свежесть.

С помощью этих простых методов ваши ковры будут оставаться свежими и приятными на ощупь в течение длительного времени!

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