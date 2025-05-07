Долой "бабушкин запах": 5 очень легких способов вернуть свежесть коврам без химии
Ковры в вашем доме ежедневно подвергаются большим нагрузкам: постоянное движение людей, разливы и пятна. Но с помощью нескольких привычных ингредиентов вы можете эффективно устранить эти запахи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает о наиболее эффективных методах дезодорации ковров.
Как дезодорировать ковер с помощью соды
Сода - мощный поглотитель запахов, что делает ее отличным выбором для очистки ковров. Чтобы дезодорировать ковер содой:
- Просейте соду через сито, чтобы избежать комков.
- Равномерно посыпьте соду на поверхность ковра, аккуратно втирая ее руками.
- Оставьте соду на несколько часов или на ночь.
- Пропылесосьте ковер, чтобы удалить всю соду.
Как дезодорировать ковер с помощью уксуса
Уксус - отличный вариант для устранения запахов плесени и нейтрализации бактерий в коврах. Для этого:
- Смешайте 1 часть уксуса и 2 части теплой воды в пульверизаторе.
- Легко распылите раствор на участки, имеющие запах плесени, но не перенасыщайте ковер.
- Дайте уксусу действовать в течение 15-20 минут, после чего промокните излишки полотенцем.
- После высыхания запах уксуса исчезнет вместе с неприятными запахами.
Как дезодорировать ковер с помощью борной кислоты
Борная кислота - эффективный дезодоратор для ковров, но ее следует использовать с осторожностью:
- Смешайте равные части борной кислоты и соды.
- Равномерно посыпьте смесь на ковер.
- Втирайте смесь в волокна ковра.
- Оставьте смесь на 15-20 минут, избегая контакта детей и животных со смесью.
- Пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки борной кислоты и соды.
Ковры надо регулярно чистить (фото: Freepik.com)
Как дезодорировать ковер с помощью лимона
Лимон также является эффективным средством для устранения запахов благодаря своему цитрусовому аромату. Для этого:
- Начните с чистого и сухого ковра, пропылесосив его для удаления грязи.
- Выдавите сок нескольких лимонов в пульверизатор и разведите его водой.
- Легко распылите лимонный раствор на ковер, избегая его намокания.
- Дайте раствору высохнуть естественным путем.
- После полного высыхания ковер пропылесосьте для поднятия волокон и удаления остаточных частиц.
Как дезодорировать ковер с помощью водки
Водка без запаха - эффективное средство для нейтрализации запахов благодаря своим свойствам убивать бактерии. Для этого нужно сделать это:
- Налейте безвкусную водку в пульверизатор.
- Легко распылите водку на ковер, не пересыщая его.
- Дайте ей действовать 15-20 минут, при необходимости промокнув излишки полотенцем.
- После высыхания неприятные запахи исчезнут.
Советы для сохранения свежести ковра
Чтобы сохранять свежий аромат ковра дольше, следуйте этим советам.
Регулярная уборка. Пропылесосьте ковры не менее одного раза в неделю для удаления грязи и предотвращения запахов.
Быстрое устранение разливов. Не ждите, пока разливы высохнут. Быстро их очищайте, чтобы избежать пятен и неприятных запахов.
Использование ковриков при входах. Положите коврики возле дверей, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей на ковры.
Обеспечение вентиляции. Обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещениях с коврами, чтобы избежать появления затхлого запаха.
Привычка использовать соду. Раз в неделю или месяц посыпайте ковер содой и пропылесосьте его, чтобы поддерживать свежесть.
С помощью этих простых методов ваши ковры будут оставаться свежими и приятными на ощупь в течение длительного времени!
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