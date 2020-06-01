Герцогиня у ярості: чому Міддлтон розлютилася на Маркл

Меган Маркл програла Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон змушена робити те, що їй не подобається

Кейт Міддлтон і Меган Маркл ніколи не були хорошими подругами. І після рішення колишньої актриси відмовитися від повноважень, прірва між ними збільшилася в рази.

Герцогиня Кембриджська незадоволена додатковими обов'язками, які їй довелося взяти на себе після відходу принца Гаррі та Меган Маркл і їх переїзду в Північну Америку. Про це інформує Insider.

"Кейт в люті через збільшене навантаження. Звичайно, вона посміхається і вбирається, але вона цього не хоче. Вона відчуває себе виснаженою і загнаною в пастку", - заявило джерело.

Також джерела повідомляють: "Меган і Гаррі виявилися такими егоїстами. Вільям і Кетрін дійсно хотіли приділяти дітям більше часу. А герцог і герцогиня Сасекські фактично кинули їх трьох дітей під автобус".

Проте деякі стали заперечувати. Адже є підрахунки, які свідчать, що Вільям і Кейт приділяють королівським обов'язкам менше часу, ніж їхні старші родичі.

Після подібної публікації Кенсінгтонський палац виступив з офіційною заявою: "Ця історія містить безліч неточностей і неправдивих вигадок, про яких Кенсінгтонський палац не був повідомлений до публікації".

Нагадаємо, що принц Гаррі розчарував Меган Маркл і тому подружня пара може розлучитися.

Раніше ми писали, що Меган Маркл надала своєму чоловіку принцу Гаррі неймовірну підтримку.

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Автор: Дарина Яновська