В Харькове вандалы надругались над "монументом независимости": все детали

Вандалы разгромили монумент независимости в Харькове (коллаж: РБК-Украины)

"Монумент независимости" простоял в Харькове почти 30 лет

"Монумент независимости", установленный еще 28 июля 1990 года, был разгромлен вандалами в центре Харькова сегодня, 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.

К каменной плите, открытой 30 июля во время многотысячного митинга жителей Харькова прикреплена табличка. На памятном знаке указано что он посвящен "Самоопределению украинской нации 1990 года - Декларации о государственном суверенитете".

Вандалы разгромили монумент независимости в Харькове (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Памятный знак установлен на входе в сад Шевченко. Вандалы разломали камень и погнули табличку, нетронутым остался лишь украинский флаг, возвышающийся над памятным знаком.

Вандалы разгромили монумент независимости в Харькове (фото: facebook.com/h.saltovka/)

Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около 8:00 в понедельник, 6 мая. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Вандалы разгромили монумент независимости в Харькове (фото: facebook.com/h.saltovka/)

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