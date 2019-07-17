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Герої не вмирають: загинула жінка-доброволець з батальйону "Донбас-Україна"

STYLERЖиття    17.07.2019 - 17:21
Герої не вмирають: загинула жінка-доброволець з батальйону "Донбас-Україна"
Померла жінка-доброволець (Колаж РБК-Україна)

Жінка мріяла звільнити рідний Донецьк

У середу, 17 липня, померла боєць батальйону "Донбас-Україна" Стребіж Світлана Іванівна. Про це повідомили на сторінці "Добровольчий батальйон територіальної оборони Донецької області "Донбас" в соціальній мережі Facebook.

Світлана Стребіж народилася в Донецьку. Добровольцем стала у березні 2015 року - вона вступила в батальйон "Донбас-Україна" і захищала рідну країну. За роки служби пройшла шлях від солдата до офіцера, від бухгалтера до начфіна військової частини.

Півтора року тому у неї виявили онкологічне захворювання і їй довелося перенести 18 сеансів хіміотерапії. Близькі та друзі допомагали їй і оголошували збір коштів на лікування, але хвороба виявилася сильнішою.

Герої не вмирають: загинула жінка-доброволець з батальйону &quot;Донбас-Україна&quot;

Стребіж Світлана (facebook.com/teroboronaDonbass)

Вона весь час жила надією, що її рідне місто повернеться під контроль України і мужньо боролася з хворобою, щоб продовжувати захищати свою країну від окупантів.

У неї залишився син, якого вона виховала з любов'ю до України, і він під гімн України виходив із Севастополя після окупації Криму.

"Після півторарічної боротьби з онкологією за життя, весь час планувала продовжити службу заради повернення окупованій землі під контроль України, оскільки її будинок місто Донецьк. Слава Україні! Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні.

Герої не вмирають: загинула жінка-доброволець з батальйону &quot;Донбас-Україна&quot;

Стребіж Світлана (facebook.com/teroboronaDonbass)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер ще один військовий ВСУ, який потрапив під обстріл колони ДонОДА.

А також розповідали про те, що під Авдіївкою загинув військовий 92-ї окремої механізованої бригади.

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