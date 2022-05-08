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"Сложить оружие и сдаться или стоять до конца": в полку "Азов" объяснили, почему воюют за Мариуполь

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 08 мая 2022 15:40
"Сложить оружие и сдаться или стоять до конца": в полку "Азов" объяснили, почему воюют за Мариуполь Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Защитники Мариуполя - командиры полка "Азов" рассказали о ситуации на "Азовстали" по состоянию на 8 мая. Сообщили, что несмотря на сложную обстановку на фронте, сдаваться не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию полка "Азов".

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар назвал несколько вариантов развития событий для людей на заблокированном заводе.

"Первое - сложить оружие и просто ждать смерти - от бомбы или от голода. Второе - убежать как трус, думая только себя, забыв о долге, присяге, которую дал. Так произошло с командиром морпехов 36 бригады: он пытался бежать из города с небольшой группой на бронетехнике, пытаясь прорваться. Третье-сложить оружие и сдаться. И четвертое - продлить жизнь вам (украинцам-ред), стоять и бороться", - сказал Святослав Пономарь.

Напомним, Сегодня, 8 мая 2022 года, украинские военные дают пресс-конференцию с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. В частности, с журналистами общаются заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар и офицер управления разведки Илья Самойленко.

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