Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з "Гаррі Поттера" виглядає сьогодні (фото)

Коли фільм "Гаррі Поттер і Кубок вогню" з'явився на великих екранах, Станіславу Яневському виповнилося лише 20 років. За його власними словами, участь у зйомках стала для нього справжнім успіхом, адже він потрапив у проект абсолютно випадково.

"Я опинився в потрібному місці і в потрібний час і зіштовхнувся з одним з агентів з кастингу, який помітив мене і відразу ж запропонував пройти проби. Після кількох зустрічей, які, щоправда, розтягнулися в часі, мені зателефонували і повідомили хороші новини, що мене обрали на роль Крама з більш ніж 3500 різних претендентів на цю роль. Це було приголомшливе почуття", - ділився актор.

Яскравий і м'язистий Яневський одразу зробив Віктора Крама одним із найбільш пам'ятних персонажів фільму.

Станіслав Яневський (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер та Кубок вогню")

Як актор живе зараз

Він продовжує зніматися в болгарських фільмах і серіалах, а тому міжнародна аудиторія трохи втратила його з поля зору. Однак актор активно веде соцмережі, і за його життям можна легко стежити.

Яневський захоплюється мотоциклами, гірськими велосипедами і, звичайно ж, не забуває про спорт, як і його кіногерой. Він проводить щонайменше півтори години в тренажерному залі, що дає йому змогу підтримувати чудову фізичну форму - його мускулатура навіть стала помітнішою.

Зовні Станіслав також змінився: він обзавівся татуюваннями і відростив бороду.

Станіслав Яневський (фото: instagram.com/stan_yanevski)