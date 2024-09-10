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Гермиона не узнала бы. Вот как Виктор Крам из "Гарри Поттера" выглядит сегодня (фото)

Станислав Яневский (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня")
Автор: Иванна Пашкевич

В фильмах о Гарри Поттере роль студента Дурмстранга Виктора Крама исполнил болгарский актер Станислав Яневский. Несмотря на то, что он продолжает свою актерскую деятельность, его имя нечасто появляется в новостях.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам взглянуть, как сегодня выглядит бывший возлюбленный Гермионы.

Когда фильм "Гарри Поттер и Кубок огня" появился на больших экранах, Станиславу Яневскому исполнилось всего 20 лет. По его собственным словам, участие в съемках стало для него настоящим успехом, ведь он попал в проект совершенно случайно.

"Я оказался в нужном месте и в нужное время и столкнулся с одним из агентов по кастингу, который заметил меня и сразу же предложил пройти пробы. После нескольких встреч, которые, правда, растянулись во времени, мне позвонили и сообщили хорошие новости, что меня выбрали на роль Крама из более чем 3500 различных претендентов на эту роль. Это было потрясающее чувство", - делился актер.

Яркий и мускулистый Яневский сразу сделал Виктора Крама одним из самых запоминающихся персонажей фильма.

Станислав Яневский (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня")

Как актер живет сейчас

Он продолжает сниматься в болгарских фильмах и сериалах, а потому международная аудитория немного потеряла его из виду. Однако актер активно ведет соцсети, и за его жизнью можно легко следить.

Яневский увлекается мотоциклами, горными велосипедами и, конечно же, не забывает о спорте, как и его киногерой. Он проводит минимум полтора часа в тренажерном зале, что позволяет ему поддерживать отличную физическую форму - его мускулатура даже стала заметнее.

Внешне Станислав также изменился: он обзавелся татуировками и отрастил бороду.

Станислав Яневский (фото: instagram.com/stan_yanevski)

Узнайте, как сегодня выглядит маленький Северус Снейп из Гарри Поттера .

Также смотрите, как изменились красавицы из фильмов о мальчике-волшебнике .

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Станислав Яневский.

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