В Германии откопали крупное сокровище времен римских императоров: фото находки

Ценности были выявлены в городе Аугсбург на юго-западе Баварии. Это 5600 серебряных динариев, которые все это время находились в старейшем районе города Оберхаузен.

Известно, что ценные монеты были отчеканены во время правления нескольких римских императоров, начиная от Нерона (54-68 годы нашей эры), заканчивая Септимием (193-211 годы).

Фото: найденное сокровище (apprentiarcheologue)

Интересно, что город, расположенное неподалеку от Мюнхена был основан по приказу древнеримского императора Августа в 15 году до нашей эры. Изначально это был военный лагерь, который вскоре превратился в форт, где могли находиться до 3 тысяч солдат.

Эксперты говорят, что найденные монеты были на то время целым состоянием. В те времена простой легионер получал от 375 до 500 динариев в год. То есть, чтобы собрать 5600 монет, ему нужно было служить около 15 лет.

Помимо монет были найдены другие ценности: оружие, инструменты, украшения и посуда.