RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині відкопали великий скарб часів римських імператорів: фото знахідки

Автор: Світлана Мащенко

У Німеччині археологи виявили великий скарб, який датується часом римських імператорів, I і II століття нашої ери.

Про це пише Apprentiarcheologue.

Цінності були виявлені в місті Аугсбург на південному заході Баварії. Це 5600 срібних динаріїв, які весь цей час перебували в найстарішому районі міста Оберхаузен.

Відомо, що цінні монети були викарбувані під час правління кількох римських імператорів, починаючи від Нерона (54-68 роки нашої ери), закінчуючи Септимієм (193-211 роки).

Фото: знайдений скарб (apprentiarcheologue)

Цікаво, що місто, розташоване неподалік від Мюнхена було засноване за наказом давньоримського імператора Августа в 15 році до нашої ери. Спочатку це був військовий табір, який незабаром перетворився на форт, де могли знаходитися до 3 тисяч солдатів.

Експерти кажуть, що знайдені монети були на той час цілим статком. У ті часи простий легіонер отримував від 375 до 500 динаріїв на рік. Тобто, щоб зібрати 5600 монет, йому потрібно було служити близько 15 років.

Крім монет були знайдені інші цінності: зброя, інструменти, прикраси і посуд.

Раніше ми писали, що археологи відкопали артефакт Стародавнього Риму з таємничим посланням нащадкам.

Також повідомлялося, що археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологи