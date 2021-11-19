У Німеччині відкопали великий скарб часів римських імператорів: фото знахідки

Цінності були виявлені в місті Аугсбург на південному заході Баварії. Це 5600 срібних динаріїв, які весь цей час перебували в найстарішому районі міста Оберхаузен.

Відомо, що цінні монети були викарбувані під час правління кількох римських імператорів, починаючи від Нерона (54-68 роки нашої ери), закінчуючи Септимієм (193-211 роки).

Фото: знайдений скарб (apprentiarcheologue)

Цікаво, що місто, розташоване неподалік від Мюнхена було засноване за наказом давньоримського імператора Августа в 15 році до нашої ери. Спочатку це був військовий табір, який незабаром перетворився на форт, де могли знаходитися до 3 тисяч солдатів.

Експерти кажуть, що знайдені монети були на той час цілим статком. У ті часи простий легіонер отримував від 375 до 500 динаріїв на рік. Тобто, щоб зібрати 5600 монет, йому потрібно було служити близько 15 років.

Крім монет були знайдені інші цінності: зброя, інструменти, прикраси і посуд.