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У Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти

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Німеччина, Неділя 23 січня 2022 22:07
У Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти Фото: у Німеччині знайшли останки українців (facebook.com/dmytro.kuleba)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство закордонних справ виявило в Німеччині солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти. Це історія кількох українців, серед яких Іван Пастернак зі Львова та його родина.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

У 1941 році 8 червня 1941 року Івану виповнилося 33 роки. Коли німці напали на СРСР, то його разом з іншими українцями призвали в армію. Незабаром він потрапив у полон, а потім його відправили до Німеччини.

Рідним не було нічого відомо про його місцезнаходження. Більш того, вони назавжди втратили з ним зв'язок. Єдине, що вони отримали потім, так це повідомлення, що Іван пропав безвісти.

У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини почали проводити підготовчі роботи до промислового будівництва. При цьому будівництво буде на місці похованні радянських військовополонених і робітників.

Поки що будівництво призупинили, щоб більш ретельно досліджувати це місце.

Українські студенти на цьому місці знайшли окремі кістки і солдатські номерні жетони. Серед знахідок був також жетон №14683, який належав українському солдату Івану Пастернаку.

У Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти

У Німеччині виявили останки українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти (facebook.com/dmytro.kuleba)

Дослідники знайшли родичів Івана. Виявилося, що у Львові живе його дочка Марія Іванівна з трьома дітьми.

Крім того, були виявлені ще два українських воїна - Сергій Селик (Зелік), уродженець Київської області 1921 р.н., і Микола Ковальчук 1915 р. н. з Волині. Близьких Сергія вже знайшли, а родичів Миколи ще шукають.

Розкопки триватимуть аж до березня 2022 року, тому, ймовірно, будуть знайдені останки й інших українських солдатів.

Нагадаємо, археологи знайшли величезний череп, який може спростувати теорії про походження людини.

Ми також писали про те, що в Омані археологи виявили рідкісний артефакт, якому 4 000 років.

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археологические раскопки
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