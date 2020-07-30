Гепатиты А, В и С: первые симптомы и профилактика заболевания

Науке известны пять видов вирусов, которые вызывают гепатит (А, В, С, D, Е). все они опасны для здоровья человека. Гепатит - острое и хроническое инфекционное заболевание печени. Гепатиты B и С являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.

По данным экспертов, в Украине около 1,3 миллиона человек страдают на гепатит С. При этом под наблюдением находится всего лишь 87 269 человек. Об этом сообщает 24 Канал.

Гепатит А

Гепатит А также известен как "болезнь Боткина" или желтуха. Это острая инфекционная болезнь, которая поражает печень. В организм может попасть через пищу или воду, которая загрязнена инфицированными испражнениями.

Заразится можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее, а также через близкий контакт с больным.

Симптомы

горячка (первые 3 дня болезни);

слабость;

снижение аппетита;

желтуха при которой могут пожелтеть даже глаза;

рвота;

боль в животе;

в редких случаях может быть острая печеночная недостаточность.

Самый эффективный способ предупреждения гепатита А - это вакцинация. Она защищает организм человека на всю жизнь. Также нужно тщательно мыть руки и правильно готовить пищу. Особого лечения не существует. Больному рекомендуется режим покоя.

Гепатит В

Этот вид гепатита также поражает печень и бывает острым или хроническим.

Основные симптомы

головная боль;

плохой сон;

запоры;

тошнота и рвота;

слабость;

иногда может быть зуд и пигментация кожи;

желтуха;

боль в суставах;

боль в районе печени;

снижение аппетита;

иногда также может наблюдаться повышение температуры тела.

Профилактика и лечение

Гепатит B не передается через воду, пищу или контакт с телесными жидкостями. Поэтому для предупреждения заболевания следует избегать:

незащищенных сексуальных контактов;

переливаний крови;

повторного использования шприцов и других инструментов.

Гепатит C

Гепатит и печень, и другие внутренние органы и ткани. Самая большая опасность вируса в том, что долгое время протекает бессимптомно. Инкубационный период может длится от 20 до 140 дней, но чаще - около 50 дней.

Симптомы

боли в суставах;

желтуха;

боль в правом подреберье;

резкое похудение, отсутствие аппетита, тошнота;

запоры или поносы;

общая слабость и сильная утомляемость;

увеличение в объеме живота;

зуд и появление на коже сосудистых звездочек.

Профилактикой будет соблюдение всех норм личной гигиены и санитарии быта, а также правильный режим питания и здоровый образ жизни в целом.

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