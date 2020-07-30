Гепатити А, В і С: перші симптоми і профілактика захворювання

Науці відомі п'ять видів вірусів, які викликають гепатит (А, В, С, D, Е). всі вони небезпечні для здоров'я людини. Гепатит - гостре і хронічне інфекційне захворювання печінки. Гепатити B і С є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

За даними експертів, в Україні близько 1,3 мільйона чоловік страждають на гепатит С. При цьому під наглядом знаходиться всього лише 87 269 осіб. Про це повідомляє 24 Канал.

Гепатит А

Гепатит А також відомий як "хвороба Боткіна" або жовтяниця. Це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку. У організм може потрапити через їжу чи воду, яка забруднена інфікованими випорожненнями.

Заразитися можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд і інше, а також через близький контакт з хворим.

Симптоми

гарячка (перші 3 дні хвороби);

слабкість;

зниження апетиту;

жовтяниця при якій можуть пожовтіти навіть очі;

блювання;

біль у животі;

у рідкісних випадках може бути гостра печінкова недостатність.

Найефективніший спосіб попередження гепатиту А - це вакцинація. Вона захищає організм людини на все життя. Також потрібно ретельно мити руки і правильно готувати їжу. Особливого лікування не існує. Хворому рекомендується режим спокою.

Гепатит В

Цей вид гепатиту також вражає печінку і буває гострим або хронічним.

Основні симптоми

головний біль;

поганий сон;

запори;

нудота і блювання;

слабкість;

іноді може бути свербіж, пігментація шкіри;

жовтяниця;

біль в суглобах;

біль в районі печінки;

зниження апетиту;

іноді також може спостерігатися підвищення температури тіла.

Профілактика і лікування

Гепатит B не передається через воду, їжу або контакт з тілесними рідинами. Тому для попередження захворювання слід уникати:

незахищених сексуальних контактів;

переливань крові;

повторного використання шприців та інших інструментів.

Гепатит C

Гепатит і печінка та інші внутрішні органи і тканини. Найбільша небезпека вірусу в тому, що довгий час протікає безсимптомно. Інкубаційний період може тривати від 20 до 140 днів, але частіше - близько 50 днів.

Симптоми

болі в суглобах;

жовтяниця;

біль у правому підребер'ї;

різке схуднення, відсутність апетиту, нудота;

запори або проноси;

загальна слабкість і сильна стомлюваність;

збільшення в об'ємі живота;

свербіж і поява на шкірі судинних зірочок.

Профілактикою буде дотримання всіх норм особистої гігієни і санітарії побуту, а також правильний режим харчування і здоровий спосіб життя в цілому.

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