Гепатити А, В і С: перші симптоми і профілактика захворювання

Гепатит становить небезпеку для здоров'я людини
Науці відомі п'ять видів вірусів, які викликають гепатит (А, В, С, D, Е). всі вони небезпечні для здоров'я людини. Гепатит - гостре і хронічне інфекційне захворювання печінки. Гепатити B і С є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.
За даними експертів, в Україні близько 1,3 мільйона чоловік страждають на гепатит С. При цьому під наглядом знаходиться всього лише 87 269 осіб. Про це повідомляє 24 Канал.
Гепатит А також відомий як "хвороба Боткіна" або жовтяниця. Це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку. У організм може потрапити через їжу чи воду, яка забруднена інфікованими випорожненнями.
Заразитися можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд і інше, а також через близький контакт з хворим.
Симптоми
Найефективніший спосіб попередження гепатиту А - це вакцинація. Вона захищає організм людини на все життя. Також потрібно ретельно мити руки і правильно готувати їжу. Особливого лікування не існує. Хворому рекомендується режим спокою.
Цей вид гепатиту також вражає печінку і буває гострим або хронічним.
Основні симптоми
Профілактика і лікування
Гепатит B не передається через воду, їжу або контакт з тілесними рідинами. Тому для попередження захворювання слід уникати:
Гепатит і печінка та інші внутрішні органи і тканини. Найбільша небезпека вірусу в тому, що довгий час протікає безсимптомно. Інкубаційний період може тривати від 20 до 140 днів, але частіше - близько 50 днів.
Симптоми
Профілактикою буде дотримання всіх норм особистої гігієни і санітарії побуту, а також правильний режим харчування і здоровий спосіб життя в цілому.
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