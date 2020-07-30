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Гепатити А, В і С: перші симптоми і профілактика захворювання

Автор: Styler

Гепатит становить небезпеку для здоров'я людини

Науці відомі п'ять видів вірусів, які викликають гепатит (А, В, С, D, Е). всі вони небезпечні для здоров'я людини. Гепатит - гостре і хронічне інфекційне захворювання печінки. Гепатити B і С є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

За даними експертів, в Україні близько 1,3 мільйона чоловік страждають на гепатит С. При цьому під наглядом знаходиться всього лише 87 269 осіб. Про це повідомляє 24 Канал.

Гепатит А

Гепатит А також відомий як "хвороба Боткіна" або жовтяниця. Це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку. У організм може потрапити через їжу чи воду, яка забруднена інфікованими випорожненнями.

Заразитися можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд і інше, а також через близький контакт з хворим.

Симптоми

  • гарячка (перші 3 дні хвороби);
  • слабкість;
  • зниження апетиту;
  • жовтяниця при якій можуть пожовтіти навіть очі;
  • блювання;
  • біль у животі;
  • у рідкісних випадках може бути гостра печінкова недостатність.

Найефективніший спосіб попередження гепатиту А - це вакцинація. Вона захищає організм людини на все життя. Також потрібно ретельно мити руки і правильно готувати їжу. Особливого лікування не існує. Хворому рекомендується режим спокою.

Гепатит В

Цей вид гепатиту також вражає печінку і буває гострим або хронічним.

Основні симптоми

  • головний біль;
  • поганий сон;
  • запори;
  • нудота і блювання;
  • слабкість;
  • іноді може бути свербіж, пігментація шкіри;
  • жовтяниця;
  • біль в суглобах;
  • біль в районі печінки;
  • зниження апетиту;
  • іноді також може спостерігатися підвищення температури тіла.

Профілактика і лікування

Гепатит B не передається через воду, їжу або контакт з тілесними рідинами. Тому для попередження захворювання слід уникати:

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  • незахищених сексуальних контактів;
  • переливань крові;
  • повторного використання шприців та інших інструментів.

Гепатит C

Гепатит і печінка та інші внутрішні органи і тканини. Найбільша небезпека вірусу в тому, що довгий час протікає безсимптомно. Інкубаційний період може тривати від 20 до 140 днів, але частіше - близько 50 днів.

Симптоми

  • болі в суглобах;
  • жовтяниця;
  • біль у правому підребер'ї;
  • різке схуднення, відсутність апетиту, нудота;
  • запори або проноси;
  • загальна слабкість і сильна стомлюваність;
  • збільшення в об'ємі живота;
  • свербіж і поява на шкірі судинних зірочок.

Профілактикою буде дотримання всіх норм особистої гігієни і санітарії побуту, а також правильний режим харчування і здоровий спосіб життя в цілому.

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