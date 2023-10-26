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Чим небезпечний вірус гепатиту А і які його симптоми: відповідь МОЗ

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 14:01
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Чим небезпечний вірус гепатиту А і які його симптоми: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вірус гепатиту А найчастіше передається через питну воду та забруднені продукти харчування. Також ним швидко можна заразитися від іншої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

Чим вірус небезпечний вірус гепатиту А

"Він (вірус - ред.) доволі швидко передається від людини до людини. Найчастіше він передається через питну воду або через забруднені харчі. Тому найчастіше ми реєструємо спалахи саме водні або під час проведення якихось масових заходів, наприклад фестивалів", - розповів Кузін.

Тому, за його словами, рекомендовано пити бутельовану воду або, якщо використовується звичайна вода, то кип'ятити її. Також будь-які продукти харчування мають бути помиті та з дотриманням температурного режиму приготування.

Яка симптоматика

Як зазначив головний санітарний лікар, зазвичай після інфікування перший симптом з яким звертаються пацієнти - це розлади стулу, пожовтіння склер та підвищення температури. Але жовтуха є основним з характерних симптомів.

Куди звертатися

При будь-яких порушеннях, які мають описані симптоми, треба звертатися до свого сімейного лікаря, щоб пройти додаткове обстеження.

Спалах гепатиту А у Вінниці

Днями в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А.Станом на вчора відомо про понад 80 підтверджених випадків.

В МОЗ повідомили, що у Вінницькій області було госпіталізовано 100 осіб з підозрою на гепатит А.

"Серед госпіталізованих діагноз гепатит А вже підтверджено у 81 пацієнта, з яких 15 дітей. Ще 19 пацієнтів перебувають у лікарні з підозрою на інфікування та очікують підтвердження діагнозу", - повідомили в міністерстві.

Наразі причини, з якими можна повʼязати випадки захворювання - відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів, - не встановлено. Проте, за даними міністерства, відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.

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Гепатит А Мінстерство охорони здоров'я України
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