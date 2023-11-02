Гепатит А лютує в Україні: лікар розповів, як не заразитися
Вірусний гепатит А поширюється Україною, 1 листопада його виявили і в Івано-Франківській області.
Як ним не заразитися, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Що треба знати про гепатит А
Гепатит А (старі назви: хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) - вірусна інфекційна хвороба, яка має фекально-оральний механізм передачі. Спалах цієї хвороби призвів до карантину у Вінницькій області восени 2023 року.
Як можна заразитися вірусним гепатитом?
Це хвороба з фекально-оральним механізмом передачі. Це означає, що хворий на гепатит А після відвідування туалету немитими руками торкається якоїсь їжі чи предмету, з яким потім контактуватиме інша людина, яка і захворіє через це на гепатит.
ЯК уникнути зараження цим типом гепатиту
- мийте руки з милом перед кожним прийомом їжі та після туалету
- мийте овочі та фрукти, бажано в гарячій воді
- користуйтеся одноразовими паперовими серветками та рушниками для витирання рук
- якщо для пиття берете воду з колодязя, варто її перекип'ятити перед вживанням
Симптоми у вірусного гепатиту А
- початок хвороби нагадує ГРВІ чи й ковід: гарячка, слабкість, втома ломота в м'язах
- згодом з'являються діарея, блювання, потемніння сечі, кал білого кольору, пожовтіння шкіри та білків очей, біль у правому боку
Від гепатиту A існує вакцина: дві дози з інтервалом 6-12 місяців забезпечують пожиттєвий імунітет.
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Раніше ми писали про те, що гепатит А виявили не лише у Вінниці.