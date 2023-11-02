Гепатит А. 5 неочевидных признаков вируса, распространяющегося по Украине

В Украине вспышка гепатита А. Всего инфицировано уже более 115 человек в двух областях - Винницкой и Ивано-Франковской. Это заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Какие признаки у гепатита A и о каких неочевидных симптомах этого заболевания нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как передается гепатит A

Заражение происходит при контакте с загрязненными вещами и продуктами питания при употреблении в пищу. Это может быть посуда, белье, игрушки, личные вещи - все, чем пользовался больной.

Также заразиться можно из-за загрязненной воды, при несоблюдении личной гигиены, при некоторых видах сексуальных отношений.

Инкубационный период обычно длится от 14 до 28 дней - от заражения до появления первых клинических проявлений.

Имеющиеся симптомы гепатита A

Повышение температуры тела

Общая слабость и повышенная утомляемость

Потеря аппетита

Диарея

Рвота

Неприятные ощущения в животе

Тяжесть в правом подреберье

Потемнение мочи (до цвета пива)

Желтуха (пожелтение склер и кожи) - бывает у 70% взрослых людей

Диагностируется вирусный гепатит A по анализам крови, мочи, УЗИ. Золотой стандарт диагностики – молекулярно-генетическое исследование (обнаружение РНК вируса методом полимеразной цепной реакции). Чаще диагностируют болезнь с помощью теста на антитела IgG и IgM к HAV.

Какие неочевидные признаки гепатита A

У некоторых людей болезнь может протекать без симптомов или они настолько слабо выражены, что инфицированный даже не догадывается о своем заражении.

Например, у человека может быть нормальная температура тела или привычный цвет мочи. Только у 10% детей проявляется желтуха.

В некоторых случаях встречаются артралгии (боль в суставах различной этиологии без отека или других симптомов артрита). Бывает увеличение печени, и изредка - селезенки.

По данным клиники Майо, изменения могут быть не только в моче, но и в кале - стул становятся глинистого или серого цвета. Может возникнуть запор.

У некоторых пациентов появляются сильный зуд по телу. Может наблюдаться пигментация кожи и различные высыпания.

Как не заразиться гепатитом A

Лучшей защитой станет соблюдение правил личной гигиены: мойте руки перед употреблением воды или еды, по возвращении с улицы, после посещения туалета.

Пейте только кипяченую воду - кипятить нужно не менее 10 минут.

Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды.

Не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам при появлении симптомов. Также можно вакцинироваться от гепатита A - это нужно обсудить с семейным врачом.