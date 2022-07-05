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Генштаб открыл "двери ада": реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживания

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 18:32
Генштаб открыл "двери ада": реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживания Интернет взорвался мемами в ответ на решение Генштаба о передвижении (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Утром весь украинский сегмент социальных сетей успел переругаться и проклясть всех коммуникаторов в Минобороны и Генштабе. Всему виной стал документ, который регулирует перемещение военнообязанных во время военного положения по стране.

О чем же этот документ на самом деле и как реагируют в социальных сетях - читайте ниже.

Документ о необходимости получать разрешение на перемещение по стране у военкома, начал гулять по пабликам еще вчера вечером.

Из самого документа не очень понятно, кто же должен брать такое разрешение и при каких перемещениях. Мало того, норма этого документа придумана была не вчера, а в 1992 году.

В этой норме указано, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. И именно об этом утром написали на странице Генштаба.

Под сообщением Генштаба натурально разверзлись "врата ада". Украинцы совершенно не понимали, о чем же этот документ на самом деле и кому теперь придется в срочном порядке бежать в военкомат за разрешением поехать к теще в другую область, перегнать машину военным или катнуться на рыбалку.

Генштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживания

Скриншоты

Попытки дать разъяснение украинцам ни к чему не привели и стало понятно, что люди еще больше запутались. И соцсети взорвались второй волной, теперь уже с критикой на непонятные объяснения.

Генштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияГенштаб открыл &quot;двери ада&quot;: реакция соцсетей на разъяснение о запрете военнослужащим покидать место проживанияСкриншоты

Согласно документу, который опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, специальное разрешение от руководителей центра комплектования придется оформить тем, у кого есть отсрочка от военной службы по разным причинам - от 30 дней до одного года, забронированным на предприятии на период мобилизации.

Кстати, ранее мы детально объясняли, о чем говорится в документе Генштаба.

А также рассказывали о том, как разъяснила документ Генштаба координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека.

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Генштаб ВСУ Валерий Залужный Реакция соцсетей
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