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Генштаб відкрив "двері пекла": реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживання

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Вівторок 05 липня 2022 18:32
Генштаб відкрив "двері пекла": реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживання Інтернет вибухнув мемами у відповідь на рішення Генштабу про пересування (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вранці весь український сегмент соціальних мереж встиг пересварити та проклясти всіх комунікаторів в Міноборони та Генштабі. Всьому виною став документ, який регулює переміщення військовозобов'язаних під час воєнного стану по країні.

Про що ж цей документ насправді і як реагують в соціальних мережах - читайте нижче.

Документ про необхідність отримувати дозвіл на переміщення по країні у воєнкома, почав гуляти по паблік ще вчора ввечері.

З самого документа не дуже зрозуміло, хто ж повинен брати такий дозвіл і при яких переміщеннях. Мало того, норма цього документа придумана була не вчора, а в 1992 році.

У цій нормі зазначено, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І саме про це вранці написали на сторінці Генштабу.

Під повідомленням Генштабу натурально розверзлися"ворота пекла". Українці абсолютно не розуміли, про що ж цей документ насправді та кому тепер доведеться в терміновому порядку бігти до військкомату за дозволом поїхати до тещі в іншу область, перегнати машину військовим або катнутися на риболовлю.

Генштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживання

Скріншоти

Спроби дати роз'яснення українцям ні до чого не привели й стало зрозуміло, що люди ще більше заплуталися. І соцмережі вибухнули другою хвилею, тепер уже з критикою на незрозумілі пояснення.

Генштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняГенштаб відкрив &quot;двері пекла&quot;: реакція соцмереж на роз'яснення про заборону військовослужбовцям залишати місце проживанняСкріншоти

Згідно з документом, який опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, спеціальний дозвіл від керівників центру комплектування доведеться оформити тим, у кого є відстрочка від військової служби з різних причин - від 30 днів до одного року, заброньованим на підприємстві на період мобілізації.

До речі, раніше ми детально пояснювали, про що йдеться в документі Генштабу.

А також розповідали про те, як роз'яснила документ Генштабу координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.

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Генштаб ВСУ Валерій Залужний Реакція соцмереж
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