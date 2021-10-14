Генконсульство РФ поздравило украинцев с праздником: "не поддерживаем политику нашего государства"

Генконсульство Российской Федерации в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Также оно выразило надежду, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".
Данное поздравление опубликовано на официальном аккаунте Генконсульства РФ в Instagram, который по всей видимости взломали.
"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли", - говорится в сообщении.
Скриншот с Instagram
Кроме того, там написано, что Генконсульство РФ не поддерживает политику России касательно Украины.
"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" - добавили в посте.
В сеть также слили данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ РФ, СВР и сотрудников ГК РФ в Харькове.
Скриншот с Instagram
Напомним, Украина потроллила Россию в Twitter, использовав при этом сериал "Игра в кальмара", который стал самым популярным сериалом в истории Netflix.
Украинцы намекнули, что у России нет никаких шансов в "игре в кальмара" с Украиной.
Мы также писали о том, что в Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп. Генеральный директор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина заявил, что ничего злоумышленникам платить не будет.
По его словам, правоохранители делают все, чтобы хакеров нашли и наказали за дерзкую выходку.