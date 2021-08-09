В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором: скандальное видео

На популярном курорте в Геническе медуз с берега бросают обратно в море. Причем, вместе со свободноплавными морскими животными в воду попадают горы мусора - бутылки, пластиковые пакеты и тому подобное.
Видео того, как мужчины (судя по всему, работники пляжа) "очищают" зоны для отдыхающих, опубликовали в Facebook-сообществе "Генічеськ Сьогодні".
"Прошу отреагировать на действия своих рабочих. Дети собрали медуз на берег, ваши сотрудники вместе с мусором сбросили обратно в море. Как дети должны туда зайти? Кто к вам с таким отношением приедет?" - написала в подписи к видео отдыхающая Ирина Балтро.
На кадрах мужчины, которые убирают пляж, говорят, что они просто убирают мусор, который сами же отдыхающие здесь оставляют. Поэтому, по их словам, в этой ситуации виноваты сами приезжие.
Один из уборщиков даже показал на собственном примере, что мусор и медузы никоим образом не мешают купанию.
В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором
В комментариях возмущению украинцев нет предела.
Напомним, недавно на популярном украинском курорте пожаловались на нашествие комаров.
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