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У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям: скандальне відео

Автор: Дмитрий Войналович

На популярному курорті у Генічеську медуз із берегу кидають назад у море. При чому, разом з вільноплавними морськими тваринами до води потрапляють гори сміття - пляшки, пластикові пакети тощо.

Відео того, як чоловіки (судячи з усього, працівники пляжу) "очищають" зони для відпочивальників, опублікували у Facebook-спільноті "Генічеськ Сьогодні".

"Прошу відреагувати на дії своїх робітників. Діти зібрали медузи на берег, ваші співробітники разом з сміттям скинули назад в море. Як діти мають туди зайти? Хто до вас з таким відношенням приїде?" - написала у підписі до відео відпочивальниця Ірина Балтро.

На кадрах чоловіки, які прибирають пляж, кажуть, що вони просто прибирають сміття, яке самі ж відпочивальники тут лишають. Тому, за їхніми словами, у цій ситуації винні самі приїжджі.

Один з прибиральників навіть показав на власному прикладі, що сміття і медузи жодним чином не заважають купанням.

У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям

У коментарях обуренню українців немає меж.

  • Навіщо вони болото це в море скидали!
  • Шкода мені за відносини людей до природи
  • Дорослі люди. Море це що - смітник?
  • Жесть! Могли б ці два мужика взяти і винести на смітник цих медуз, якщо вони їм смердять! Навіщо в море вже дохлих медуз викидати?! Заважають їм бабло косити на цій вічно орендованій ділянці пляжу? Якщо хочуть привабити туристів на свою ділянку, то логічніше було б для початку хоч пісок нормальний завезти, спуски в воду зробити нормальні, і воду біля берега очищати! А не просто парасольок понатикував, і бізнесменом себе вважає! Щоб розвивати туристичний бізнес, потрібно щороку вкладати в його розвиток, робити щось нове, покращувати, модернізувати! А він як поставив ці парасолі 10 років тому, так нічого нового і не додумався зробити!

Нагадаємо, нещодавно на популярному українському курорті поскаржилися на навалу комарів.

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Геническ