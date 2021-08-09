У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям: скандальне відео

"Прошу відреагувати на дії своїх робітників. Діти зібрали медузи на берег, ваші співробітники разом з сміттям скинули назад в море. Як діти мають туди зайти? Хто до вас з таким відношенням приїде?" - написала у підписі до відео відпочивальниця Ірина Балтро.

На кадрах чоловіки, які прибирають пляж, кажуть, що вони просто прибирають сміття, яке самі ж відпочивальники тут лишають. Тому, за їхніми словами, у цій ситуації винні самі приїжджі.

Один з прибиральників навіть показав на власному прикладі, що сміття і медузи жодним чином не заважають купанням.

У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям

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