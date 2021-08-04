На украинском курорте жалуются на нашествие комаров: "не помню такого за 50 лет" (видео)
В курортном Бердянске туристы жалуются на нашествие комаров, которые изрядно портят впечатления от отдыха. Кроме того, насекомые "достали" уже и местных жителей - по словам горожан, от назойливых жужжащих кровопийц сложно отбиться теперь уже и в дневное время суток.
Об этом передает издание PRO Бердянск.
Отдыхающие отмечают, что комары залетают к ним в номера гостиниц даже на пятом этаже. Туристы сняли на видео, как насекомые облепили стены помещения.
При этом указывается, что попытки травить комаров не приносят ожидаемых результатов - мол, средства не помогают, и как избавиться от таких "живых кусачих туч" - неизвестно.
Видео: в Бердянске настоящее нашествие комаров
В комментариях к ролику пользователи сети признаются, что даже местные "старожилы" не видели подобного за полвека.
- Виновата администрация Бердянска. Зажали деньги на травлю комариных кладок. И теперь страдают все жители города и гости. Я не помню такого нашествия комаров за последние 50 лет.
- Ужасное с комарами и днем и вечером - невозможно выйти подышать...
- Зато не скучно...
В свою очередь директора КП "Профдезинфекция" Геннадий Проценко рассказал, что ранее выделенные на обработку соответствии с планом управления ЖКХ средства уже потрачены, и 5 августа состоится следующий конкурс на эту услугу.
Заместитель мэра Василий Федосов сообщил, что ОСМД даже хотят заставить принудительно травить комаров. Впрочем, сроки реализации этих планов не уточняются.
Между тем напомним, что на днях на курорте Бердянска жаловались на обилие медуз, которые буквально выживают туристов, и купаться в море - очень проблематично.
Также мы писали о том, что ранее украинка разнесла "лучший курорт Херсонщины" из-за огромных медуз, которых по размерам даже сравнила с акулами.