Эти гениальные фильмы не получили бы "Оскар" сегодня из-за новых правил

Американская киноакадемия искусств кардинально изменила требования к фильмам, которые будут номинироваться на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Мы собрали список гениальных фильмов, которые никогда бы не собрали урожая статуэток, если бы вышли в наше время.

Теперь заветную статуэтку смогут получить только картины, в которых задействован хотя бы один не "белый" главный герой в кадре, минимум 30% каста должны будут составлять представители ЛГБТ, женщины, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Отметим, что премию "Оскар" часто получают картины о расовом неравенстве, правах ЛГБТ-сообщества и других острых вопросах, касающихся прав человека. Иногда даже говорят о фильме, что он "заточен под Оскар". Теперь же эти негласные требования будут сформулированы в список правил. Требования начнут полностью действовать к 2024 году, к 96-му награждению.

Список Шиндлера, 1993

Этот гениальный фильм про фабриканта-нациста, который в годы Второй мировой войны спас от смерти 1200 евреев, никогда бы не получил главную статуэтку кинопремии, выйди он в наше время.

И хотя эта история способна тронуть даже самого черствого человека, в картине нет ни одного актера неевропейской расы, с особенностями развития или же представителя ЛГБТ.

Сложно представить себе список самых великих фильмов без "Списка Шиндлера", поэтому остается радоваться и пересматривать гениальное творение Стивена Спилберга с Лиамом Нисоном в главной роли.

Кадр из к/ф "Список Шиндлера"

Титаник, 1997

История любви юного и бедного художника Джека и богатой наследницы Розы никогда бы не вырвала победу в категории "Лучший фильм" на "Оскаре-1998", если бы эти правила действовали в то время.

В фильме нет ни одного главного героя неевропейской расы. Тем более нет в картине представителей ЛГБТ, людей с особенными потребностями и так далее.

Так что режиссеру Джеймсу Кэмерону, а также исполнителям главных ролей - Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет невероятно повезло, что на дворе был не особо толерантный 1998 год. Тогда "Оскар" взял 11 статуэток.

Кадр из к/ф "Титаник"

Игры разума, 2001

Биографическая драма режиссера Рона Ховарда о жизни математического гения Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по экономике, никогда бы не удостоилась премии "Оскар", как лучший фильм в наше время.

И хотя герой в исполнении Рассела Кроу и страдает особенностями - параноидальной шизофренией с галлюцинациями, другие требования киноакадемии в фильме не соблюдены.

Кадр из к/ф "Игры разума"

Бесславные ублюдки, 2009

Другой фильм, отлично вписывающийся в наш список - "Бесславные ублюдки" культового Квентина Тарантино.

Картина, предлагающая альтернативный взгляд на события Второй мировой войны, никак не соответствует критериям Американской киноакадемии.

Единственный темнокожий герой в нем играет эпизодическую роль, а азиатский типаж в фильме о военных действиях на территории Франции сложно даже представить.

Кадр из к/ф "Бесславные ублюдки"

Ла-Ла Ленд, 2016

Самой "свежей" картиной в нашем списке стала истории любви с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Ей также не видеть главной награды сейчас. Ведь в фильме не рассматриваются вопросы расового, социального и другого неравенства. Это лишь красивая история любви старлетки и джазового музыканта, которая закончилась трагическим разладом.

Мюзикл, получивший шесть "оскаров" тоже попадает в нашу подборку, потому что не соответствует новым требованиям премии.

Кадр из к/ф "Ла-Ла Ленд"

Пока не совсем понятно, как изменится премия в ближайшие 5-10 лет, но ясно одно - историческим фильмам будет сложно бороться за получение статуэтки в категории "Лучший фильм". А возможно, мы увидим на экране темнокожую королеву-девственницу Елизавету или трансгендеров Ромео и Джульетту.

Напомним, что премия "Оскар" в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса. Вручение главной кинонаграды решено было перенести на 25 апреля 2021 года.

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